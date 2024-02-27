«Στο σφυρί» ερωτικές επιστολές της Πάτι Μπόιντ από Έρικ Κλάπτον- Τζορτζ Χάρισον

Η Βρετανίδα, πρώην μοντέλο Πάτι Μπόιντ πρόκειται να πωλήσει σε δημοπρασία επιστολές από την εποχή που είχε παράλληλη σχέση με τους πρώην συζύγους της Έρικ Κλάπτον και Τζορτζ Χάρισον.

Η Πάτι Μπόιντ διάσημο μοντέλο της δεκαετίας του 1960, γνώρισε το μέλος των Beatles, Τζορτζ Χάρισον, στα γυρίσματα της ταινίας A Hard Day’s Night του 1964 και ήταν παντρεμένη μαζί του για περισσότερο από μια δεκαετία. Το 1979 παντρεύτηκε τον Έρικ Κλάπτον.

Η συλλογή της Πάτι Μπόιντ περιλαμβάνει μια χειρόγραφη επιστολή από το 1970, με την ένδειξη επείγον που στάλθηκε από τον Κλάπτον στην κατοικία της, στο Χένλεϊ ον Τέιμς, η οποία αναμένεται να πωληθεί έως 15.000 αγγλικές λίρες.

Στην επιστολή ο Κλάπτον της ζητά να ξεκαθαρίσει τυχόν ρομαντικά συναισθήματα και γράφει: «Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, είναι αν αγαπάς ακόμα τον άντρα σου ή αν έχεις άλλον εραστή… αν υπάρχει ακόμα ένα συναίσθημα στην καρδιά σου για μένα… πρέπει να με ενημερώσεις!».

Ο Έρικ Κλάπτον έγραψε όπως είναι γνωστό το τραγούδι Layla του 1970 για τη Μπόιντ και την επιτυχία του Wonderful Tonight του 1977.

Επιστολή του Χάρισον του 1971 εκτιμάται ότι θα πωληθεί σε ανάλογη τιμή και ένα από τα χειρόγραφα ερωτικά του σημειώματα από τη δεκαετία του 1960 αναμένεται να φτάσει στην τιμή των 2.000 έως 3.000 αγγλικών λιρών. «Πάτι, μην ξεχνάς σ' αγαπώ - Τζορτζ» έγραψε στο σημείωμα.

Διάφορα τραγούδια των Beatles που έγραψε ο Χάρισον λέγεται επίσης ότι είναι εμπνευσμένα από τη Μπόιντ, συμπεριλαμβανομένων των I Need You (1965) και Something (1969).

«Αυτά τα αντικείμενα αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερες στιγμές στη ζωή μου, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι καιρός να προχωρήσω και να μοιραστώ ό,τι έχω με άλλους» τόνισε το πρώην μοντέλο.

Τα αντικείμενα της συλλογής της Πάτι Μπόιντ, στην οποία περιλαμβάνονται κοσμήματα και ρολόγια θα παρουσιαστούν στην έδρα του οίκου Christie’s στο Λονδίνο στις 15 – 21 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

