Ο Τζο Μπάιντεν συνεχίζει να κάνει πλάκα με τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον ίδιο και την Τέιλορ Σουίφτ. Τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, ο 81χρονος Μπάιντεν έκανε μια στάση στο «Late Night» με τον Seth Meyers, για να γιορτάσει τη 10η επέτειο της εκπομπής.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής δεν έχασε την ευκαιρία και ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν «συνεργάζεται» με την Τέιλορ Σουίφτ.

«Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να αρνηθείτε όλες αυτές τις φήμες περί στήριξής σας από τη Σουίφτ και τον σύντροφό της Travis Kelce. Ότι δηλαδή είναι μέρος μιας συνωμοσίας για να βοηθήσουν τους Δημοκρατικούς να κερδίσουν τις επερχόμενες εκλογές στις 5 Νοεμβρίου», είπε ο παρουσιαστής απευθυνόμενος στο Τζο Μπάιντεν.

«Από πού παίρνετε αυτές τις πληροφορίες; Είναι απόρρητες. Αυτές είναι απόρρητες πληροφορίες», απάντησε ο Μπάιντεν με ένα ελαφρύ χαμόγελο στο πρόσωπό του και πρόσθεσε: «Αλλά θα σας πω ότι με υποστήριξε το 2020».

Καθώς ο Meyers διερωτήθηκε αν αυτό «μπορεί να ξαναγίνει», ο Τζο Μπάιντεν αστειεύτηκε: «Σας είπα ότι είναι απόρρητο». Στην αρχή της συζήτησής τους για τη Σουίφτ, ο Meyers έφερε στο προσκήνιο τη φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου με τον «Dark Brandon», την οποία ο λογαριασμός του δημοσίευσε μετά τη νίκη των Kansas City Chiefs, στο Super Bowl, στις 11 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε χαρακτηριστικά: «Ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε, @Chiefs».

Η ανάρτηση ουσιαστικά «κορόιδευε» την αβάσιμη θεωρία ότι η μεγάλη νίκη σχεδιάστηκε από τους Δημοκρατικούς, ώστε η Σουίφτ να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να υποστηρίξει τον Μπάιντεν για την προεδρία το 2024 πριν από τις εκλογές. Πριν από την ανάρτηση στο Instagram, ο Μπάιντεν «ανέβασε» το πρώτο του TikTok, το οποίο φαινόταν, επίσης, να διακωμωδεί τη θεωρία συνωμοσίας για την ποπ σταρ.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο πιστεύουν ότι η 34χρονη ποπ σταρ θα μπορούσε να «αποκαταστήσει» τη σχέση του με τους νέους ψηφοφόρους και την πιέζουν να τον υποστηρίξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Σουίφτ, η οποία ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό «Time» και η μεγαλύτερη ποπ σταρ του 2023 από το περιοδικό «Billboard», απολαμβάνει απαράμιλλης δημοσιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη sold-out περιοδεία της «Eras» και τη νέα της σχέση με τον Τράβις Κελς.

Η τραγουδίστρια υποστήριξε τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις το 2020 και πολλοί εικάζουν ότι «ανήκει» στο κόμμα των Δημοκρατικών, αφού έχει υποστηρίξει δημόσια τα δικαιώματα των LGBTQ και την πρόσβαση στην άμβλωση. Το 2018 υποστήριξε τους Δημοκρατικούς υποψηφίους στην κούρσα για το Κογκρέσο στο Τενεσί, όπου ζούσε ως έφηβη. Η Σουίφτ, η οποία έχει 279 εκατ. followers στο Instagram, έχει δείξει στο παρελθόν ότι έχει τη δύναμη να κερδίζει τους υποστηρικτές της σε πολιτικά θέματα.

