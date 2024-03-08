Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο δεν είναι σύνηθες μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην παγκόσμια showbiz – μέχρι και διάσημος μάγος Χάρι Χουντίνι γεννήθηκε ως Ehrich Weiss, αλλά πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα Χάρι Χουντίνι αποτίοντας φόρο τιμής στον διάσημο γάλλο μάγο Jean-Eugène Robert-Houdin (και έχει επίσης ακουστεί ότι ο Χουντίνι τιμούσε και τον μάγο Χάρι Κέλαρ).

Snoop Dogg

Ο Snoop Dogg γεννήθηκε ως Cordozar Calvin Broadus Jr., αλλά οι γονείς του τον ονόμασαν Snoopy, επειδή πίστευαν ότι έμοιαζε με το διάσημο σκυλάκι beagle από το ομώνυμο καρτούν.

Jackie Chan

Ο Τζάκι Τσαν δούλευε σε ένα εργοτάξιο στην Αυστραλία, όταν απέκτησε το διάσημο παρατσούκλι του. Ένας από τους συναδέλφους του, ονόματι Τζακ, δεν μπορούσε να προφέρει το μικρό όνομα του Τσαν, Κονγκ-Σανγκ, οπότε τον φώναζε «Μικρό Τζακ». Το όνομα σύντομα μετατράπηκε σε Τζάκι και κατέληξε να μείνει.

MC Hammer

Γεννημένος Stanley Kirk Burrell, ο διάσημος ράπερ πήρε το παρατσούκλι του από την δουλειά τους ως έφηβος στην ομάδα Oakland Athletics. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας αγαπούσε το ταλαντούχο παιδί που χόρευε στο πάρκινγκ του έδωσε κέρδισε το παρατσούκλι "Hammer" λόγω της ομοιότητάς του με τον παίκτη του μπέιζμπολ "Hammerin" Hank Aaron.

Όταν ο Little Hammer πήρε μία φορά το μικρόφωνο, έγινε MC Hammer.

Alice Cooper

Σύμφωνα με το mentalfloss.com, ο Alice Cooper, γεννημένος ως Vincent Furnier, υποτίθεται ότι πήρε το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο από έναν πίνακα πνευμάτων Ouija, που του έλεγε ότι τον είχαν ονομάσει Alice Cooper σε μια προηγούμενη ζωή.

Ομως ο διάσημος ρόκερ έχει παραδεχτεί ότι το όνομα προέκυψε από το… πουθενά. «Υπήρχε κάτι σε αυτό. Μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα ενός μικρού κοριτσιού με ένα γλειφιτζούρι στο ένα χέρι και ένα χασαπομάχαιρο στο άλλο. Lizzie Borden. Alice Cooper. Είχαν έναν παρόμοιο ήχο», έγραψε στο «Alice Cooper: Cooper Cooper: Golf Monster».

Whoopi Goldberg

Η ηθοποιός του Χόλυγουντ γεννήθηκε ως Caryn Johnson και πήρε το καλλιτεχνικό της όνομα από το μαξιλάρι whoopee, επειδή είχε την τάση της να ξεφυσάει. Ήταν ιδέα της μητέρας της για την Γκόλντμπεργκ να συνδυάσει το Γούπι με το Γκόλντμπεργκ.

Michael Keaton (κεντρική φωτογραφια)

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός έπρεπε να αλλάξει το όνομά του για να μπει στο Σωματίο επειδή ήταν συνονόματος με έναν ακόμα μεγαλύτερο σταρ, τον Μάικλ Ντάγκλας.

Ετσι, ο Μάικλ Ντάγκλας έγινε Μάικλ Κίτον. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, το Κίτον βγήκε εντελώς τυχαία, καθώς ο ίδιος επέλεξε στην τύχη τα γράμματα της αλφαβήτου για το νέο του επίθετο...

Πηγή: skai.gr

