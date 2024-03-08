Λογαριασμός
Στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο ο Βασίλης Μπισμπίκης – Δείτε το ρεπορτάζ

Ο γνωστός ηθοποιός, σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις

μπισμπικης

Τη Δευτερά το απόγευμα εισήχθη εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα βόρεια προάστια ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην εκπομπή Fay’s Time, ο γνωστός ηθοποιός, σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ τοποθετήθηκε και stent.

Τώρα, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναρρώνει σε δίκλινο δωμάτιο του νοσοκομείου ενώ οι οδηγίες των γιατρών για τον τρόπο ζωής του στο εξής είναι πολύ αυστηρές. 

Πηγή: skai.gr

