Τη Δευτερά το απόγευμα εισήχθη εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα βόρεια προάστια ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην εκπομπή Fay’s Time, ο γνωστός ηθοποιός, σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ τοποθετήθηκε και stent.
Τώρα, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναρρώνει σε δίκλινο δωμάτιο του νοσοκομείου ενώ οι οδηγίες των γιατρών για τον τρόπο ζωής του στο εξής είναι πολύ αυστηρές.
