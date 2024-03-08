Η Νάταλι Πόρτμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πριν από οκτώ μήνες από τον σύντροφό της, τον Γάλλο σκηνοθέτη/χορογράφο Μπέντζαμιν Μίλιπεντ μετά από 11 χρόνια γάμου, όπως αναφέρει αποκλειστικά το PEOPLE.

Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στη Γαλλία, όπου το πρώην πλέον ζευγάρι ζει με τα παιδιά του, τον 12χρονο γιο τους Aleph και την κόρη τους Amalia, 7 ετών.

Γνωρίστηκαν το 2009, στα γυρίσματα της ταινίας «Βlack Swan», όπου και πρωταγωνιστούσε η ηθοποιός και ο Μίλιπεντ ήταν ο χορογράφος της. Όπως είχαν αναφέρει και οι δύο, ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.

Natalie Portman and Benjamin Millepied Finalize Divorce After Quietly Separating Last Year (Exclusive) https://t.co/3B0UHkGJt3 — People (@people) March 8, 2024

Η κρίση στο γάμο τους ήρθε τον περασμένο χρόνο, όταν η Πόρτμαν έμαθε για την εξωσυζυγική σχέση του Μίλιπεντ με την ακτιβίστρια και συγγραφέα Camille Étienne.

«Αρχικά ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη, αλλά οι φίλοι της συστρατεύτηκαν και τη βοήθησαν να περάσει τα δύσκολα» είπε ένας φίλος του ζευγαριού στο PEOPLE.

«Η Νάταλι βγαίνει από μια πραγματικά δύσκολη και επώδυνη χρονιά, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πιο δυνατή βρίσκοντας χαρά στην οικογένεια, τους φίλους και τη δουλειά της. Η μεγαλύτερη προτεραιότητά της ήταν να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στα παιδιά της» συνεχίζει η πηγή.

«Και οι δύο τα αγαπούν πραγματικά και είναι το ίδιο επικεντρωμένοι στο να είναι οι καλύτεροι συν-γονείς που μπορούν να είναι. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

