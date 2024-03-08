Πέντε συνήθειες που σε κάνουν ελκυστικ@, άσχετα από την εμφάνισή σου

Στην πραγματικότητα, οι συνήθειες που σε κάνουν ελκυστικ@, είναι πράγματα που δε σου περνάνε καν από το μυαλό. Έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά σου, τον τρόπο σκέψης και δράσης σου, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά σου. Και είναι πολύ πιθανό να μην το πιστεύεις, αφού ζούμε σε έναν κόσμο που συχνά δίνει υπερβολική έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση. Έχει σημασία όμως να γνωρίζεις, ότι η πραγματική ομορφιά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη.

Η εμπιστοσύνη που έχεις στον εαυτό σου και τα χαρίσματά σου, είναι χαρακτηριστικά που καλλιεργούνται και είναι ικανά να φωτίσουν το χώρο που βρίσκεσαι. Ακόμη δεν το έχεις πιστέψει; Διάβασε, παρακάτω, τις 5 συνήθειες που σε κάνουν ελκυστικ@ και δεν έχουν καμία σχέση με το πρόσωπο, το σώμα σου και γενικότερα την εμφάνισή σου.

Αφήνεις τους ανθρώπους να μιλήσουν

Έχεις παρατηρήσει ποτέ, πόσο απογοητευτικό είναι όταν καθώς μιλάς, κάποιος διακόπτει με τα σχόλιά του; Είναι ενοχλητικό και ασεβές και όπως ενοχλεί εσένα σίγουρα ενοχλεί και τους άλλους. Όταν αφήνεις τους ανθρώπους να μιλήσουν, νιώθουν όμορφα. Δείχνοντας σεβασμό στον συνομιλητή σου και αφήνοντάς τον να ολοκληρώσει την πρότασή του, δείχνεις παράλληλα ενδιαφέρον.

Αυτό το επίπεδο “φροντίδας” σε ανεβάζει στα μάτια του συνομιλητή σου και σε κάνει ελκυστικ@. Με τον τρόπο αυτό, καταλαβαίνει πως δεν έχεις την ανάγκη να αποδείξεις το οτιδήποτε, διακόπτοντας.

Κάνεις τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικοί είναι

Σε έναν κόσμο όπου όλοι ζητούν την προσοχή, είναι πολύ σημαντικό να συναντάς κάποιον που δεν προσπαθεί να τραβήξει τα φώτα πάνω του. Έτσι, μια από τις συνήθειες που μπορεί να σε κάνει ελκυστικ@, είναι όταν βάζεις σε προτεραιότητα τους άλλους και το πως νιώθουν.

Κάνε τους ερωτήσεις. Ξέχνα την προσπάθεια να νιώθεις μόνο εσύ καλά. Αυτό προσελκύει μόνο την αυτοπεποίθηση. Γίνε εκείν@ που βάζει τους άλλους μπροστά, όταν βλέπει ότι θέλουν λίγο σπρώξιμο για να θυμηθούν ποιοι είναι και τι αξίζουν.

Είσαι χαλαρ@ ανεξάρτητα από τις περιστάσεις

Μην είσαι εκείν@ που γίνεται χωρίς λόγο συναισθηματικ@ και υπερβολικά σοβαρ@ όταν οι συζητήσεις σοβαρεύουν. Χαλάρωσε. Αν είσαι αυτό το άτομο που όποια συζήτηση και να πέσει στο τραπέζι την χειρίζεται με αισιοδοξία και ηρεμία, τότε ακριβώς αυτή, είναι μια συνήθεια που σε κάνει ελκυστικ@.

Καμία σπουδαία συζήτηση δεν ξεκίνησε από νευρική και επιθετική διάθεση. Μην παίρνεις τα πράγματα προσωπικά. Αν κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν ήρεμα και άνετα, τότε αναμφίβολα είσαι το άτομο που όλοι θέλουν κοντά τους.

Αυτοσαρκάζεσαι

Λίγοι είναι πρόθυμοι να αποκαλύψουν αυτά που θεωρούν ότι τους κάνουν να μοιάζουν αδύναμοι. Θέλει θάρρος για να μιλήσεις για τα ελαττώματά σου, χωρίς βέβαια να βγάλεις τα άπλυτά σου στη φόρα.

Αν μιλάς για αδέξιες αστείες στιγμές, για τα ιδιόρρυθμα στοιχεία σου, τότε οι άνθρωποι θα σε λατρέψουν γιατί είσαι αληθιν@. Και όλοι λατρεύουν τους ανθρώπους που δείχνουν την αλήθεια τους, ειδικά μέσα από το χιούμορ. Ο αυτοσαρκασμός δείχνει πολλές φορές το πόσο καλή σχέση έχεις με τον εαυτό σου.

Νιώθεις άνετ@ με τη σιωπή

Κάποιοι θεωρούν τη σιωπή στη συζήτηση, ταμπού. Οι άνθρωποι συχνά την αποφεύγουν, για να καλύψουν τη δυσφορία που προκαλεί η σιωπή. Αλλά η σιωπή μπορεί να είναι καθαρή δύναμη, όταν μπορούμε να τη σεβόμαστε. Μίλα, αλλά μη νιώθεις την ανάγκη να πεις τα πάντα χωρίς παύσεις και σιωπές.

Η ομορφιά της σιωπής είναι ότι σου δίνει χρόνο να σκεφτείς. Με αυτήν, διατυπώνεις καλύτερα και σωστά τα λόγια σου. Επίσης, όσο χρησιμοποιείς τις κατάλληλες λέξεις στο λόγο σου, αυτό σίγουρα σε κάνει ελκυστικ@.

