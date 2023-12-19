Η θρυλική Καναδή τραγουδίστρια, Σελίν Ντιόν, δεν έχει πλέον «έλεγχο των μυών της», σύμφωνα με τη μεγαλύτερη αδελφή της Κλοντέτ.

Ένα χρόνο αφότου η διάσημη καλλιτέχνιδα αναγκάστηκε να ακυρώσει την παγκόσμια περιοδεία της τον περασμένο Δεκέμβριο, η αδελφή της άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να επιστρέψει στη σκηνή μετά τη μάχη της με μια νευρολογική διαταραχή, που ονομάζεται σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (σύνδρομο Stiff Person - SPS).

Η πάθηση της Σελίν Ντιόν, η οποία είναι προοδευτική και ανίατη, αναγκάζει το σώμα να «επιτίθεται» στα ίδια του τα νευρικά κύτταρα και επηρεάζει σοβαρά την κινητικότητα.

Celine Dion 'no longer has control over muscles' amid incurable stiff-person syndrome battle - as her sister reveals singer still 'dreams' of returning to the stage one day https://t.co/WbEtRehetj pic.twitter.com/60IukKGvEe — Daily Mail Online (@MailOnline) December 18, 2023

«Αυτό που μου ραγίζει την καρδιά είναι ότι ήταν πάντα πειθαρχημένη», δήλωσε η Κλοντέτ στο 7 Jours και πρόσθεσε: «Είναι αλήθεια ότι και στα δικά μας όνειρα και στα δικά της, ο στόχος είναι να επιστρέψει στη σκηνή. Με ποια ιδιότητα; Δεν ξέρω. Επειδή πρόκειται για μία στο εκατομμύριο περιπτώσεις, οι επιστήμονες δεν έχουν κάνει τόσο μεγάλη έρευνα, επειδή δεν επηρεάζει πολλούς ανθρώπους».

Αναφερόμενη στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της οικογένειας της Σελίν Ντιόν, το «Fondation Maman Dion», η Κλοντέτ δήλωσε: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει την ελπίδα τους, επειδή πρόκειται για μια ασθένεια που δεν είναι ευρέως γνωστή. Αν ξέρατε μόνο τον αριθμό των τηλεφωνημάτων που δέχεται το Ίδρυμα για τη Σελίν... Οι άνθρωποι μας λένε ότι την αγαπούν και προσεύχονται γι' αυτήν. Παίρνει τόσα πολλά μηνύματα και δώρα».

Η αδερφή της, επίσης, ανέφερε ότι παρά τη συνεργασία της με τους κορυφαίους ερευνητές στον τομέα, η αδελφή της είδε μικρή βελτίωση στην υγεία της. «Δεν μπορούμε να βρούμε κανένα φάρμακο που να λειτουργεί, αλλά το να έχουμε ελπίδα είναι σημαντικό».

Η σταρ αποκάλυψε για πρώτη φορά τη διάγνωσή της τον Δεκέμβριο του 2022 μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram και μήνες αργότερα ακύρωσε την παγκόσμια περιοδεία της, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στα τέλη του 2023.

Παρά τη «μάχη» της με την ανίατη ασθένεια, η Σελίν Ντιόν δεν έχει εγκαταλείψει τα σχέδιά της να επιστρέψει στη σκηνή, σύμφωνα με την αδελφή της.

Πηγή: skai.gr

