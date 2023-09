Σοκαριστική εξομολόγηση από την Λίντα Εβαντζελίστα: Ο άντρας μου με χτυπούσε αλλά ποτέ στο πρόσωπο, εκεί ήταν το χρήμα

Η Λίντα Εβατζελίστα (Linda Evangelista) ήταν ένα από τα διάσημα σούπερ μόντελς της δεκαετίας του 90, - το αποκορύφωμα της ομορφιάς, μαζί με την Σίντι Κρόφορντ, την Κρίστι Τέρλιγκτον και τη Ναόμι Κάμπελ .

Στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ Apple TV+ με τις συνάδελφους της για την ζωή των σούπερ μόντελ εκείνη την εποχή, η Εβατζελίστα έκανε μία σοκαριστική αποκάλυψη. Ο πρώην σύζυγός της τότε την κακοποιούσε και την χτυπούσε αλλά δεν το ήξερε κανείς καθώς φρόντιζε να μην «ακουμπάει το πρόσωπο».

Από το 1987 έως και το 1993, η νεαρή και ανερχόμενη τότε Λίντα ήταν παντρεμένη με τον επικεφαλής του διάσημου πρακτορείου μοντέλων Elite Model Management στο Παρίσι, Ζεράλντ Μαρί.

Ο Μαρί κακοποιούσε συστηματικά την καλλονή γυναίκα του αλλά ήξερε πώς να το κάνει ώστε να μην της καταστρέψει την ομορφιά.

«Ήξερε να μην αγγίζει το πρόσωπό μου, να μην αγγίζει το χρήμα, καταλαβαίνεις;» εξομολογείτε στο ντοκιμαντέρ η 58χρονη σήμερα Εβαγγελίστα.

Linda Evangelista claims she was abused by ex-husband Gérald Marie as she praises women who accused him of rape for 'giving her the courage to speak' https://t.co/OU6xyuRW9R