Επίθεση της Σίντι Κρόφορντ στην Όπρα: «Ήμουν νέα και μου φέρθηκε σαν να ήμουν υπηρέτριά της» 

Σε αποκαλύψεις για τα χρόνια που έκανε τα πρώτα της βήματα ως σούπερ μόντελ έκανε η 57χρονη σήμερα Σίντι Κρόφορντ (Cindy Crawford) σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ της Apple TV+.

Η σταρ της πασαρέλας την δεκαετία του ’90 εκτός των άλλων εξομολογήθηκε πόσο άσχημα ένιωσε όταν βρέθηκε το 1986 καλεσμένη στο σόου της Οπρα Γουίνφρεϊ – της εθνικής παρουσιάστριας των ΗΠΑ.

Η Κρόφορντ ήταν τοτε 20 χρονών και έκανε την πρώτη τηλεοπτική της εμφάνιση στο διάσημο The Oprah Winfrey Show, μαζί με τον μάνατζέρ της τότε στο Elite Modeling Agency, John Casablancas.

Η επίσης νεαρή τότε – αλλά ήδη διάσημη – Οπρα της συμπεριφέρθηκε μάλλον… άκομψα.

Η Όπρα ακούγεται να παρουσιάζει το εντυπωσιακό νεαρό μοντέλο προτού της πει: «Είχες πάντα αυτό σώμα; Για σήκω λίγο τώρα (να σε δούμε), αυτό είναι αυτό που ονομάζω ΚΟΡΜΙ».

Η Σίντι Κρόφορντ σηκώθηκε χαμογελώντας αμήχνα ενώ έκανε και μια πασαρέλα για το κοινό, σύμφωνα με τη Daily Mail.

'It was so NOT okay': Cindy Crawford blasts Oprah for treating her like 'CHATTEL' by demanding she show off her body on camera at age 20 to prove she was 'worthy' of fame - as supermodel opens up about regularly PASSING OUT from hunger on shoots pic.twitter.com/9oINGJMW6q