Για την αποκάλυψη που έκανε χθες μέσα από το My Style Rocks ότι γεννήθηκε αγόρι και έκανε φυλομετάβαση και είναι διεμφυλική γυναίκα μίλησε σήμερα στο Fay’s Time η παίκτρια του ριάλιτι μόδας, Νικολίνα Νικολούζου.

«Μίλησα δημόσια για την διεμφυλικότητά του μου γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το γνωρίζει κάποιος για μένα, ως προσωπικότητα, και για να δείξω στον κόσμο ότι δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται» είπε η Νικολίνα.

«Τα κορίτσια και οι κριτές δεν το γνώριζαν, αντέδρασαν αυθόρμητα εκείνη την στιγμή» εξήγησε, μιλώντας για την συγκίνηση που προκάλεσε στο πλατό η εξομολόγησή της.

Η Νικολίνα αποκάλυψε στους γονείς της πώς αισθάνεται όταν ήταν 11 χρονών. «Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου άνοιξαν τα χέρια τους και με πήραν μια μεγάλη αγκαλιά. Οπως και να είσαι εμείς σε αγαπάμε, μου είπαν.

Μιλώντας για την διαδικασία της φλομετάβασης που ξεκίνησε στα 12, η Νικολίνα είπε: «Ήταν δύσκολο να βρούμε ειδικούς για να μας βοηθήσουν, ήμουν η πρώτη περίπτωση στην Ελλάδα και ένιωθα λίγο σαν πειραματόζωο. Μαζί με την φυλομετάβαση, ενηλικιωνόμουν και γνώριζα τον εαυτό μου και ως άνθρωπο. Ηταν ένα πολύ πλούσιο ταξίδι ».

«Το κοινωνικό μου περιβάλλον, οι φίλοι μου με αντιμετώπισαν όπως οι γονείς μου. Περισσότερο πόλεμο δέχθηκα από τους καθηγητές μου στο γυμνάσιο παρά από τους συμμαθητές μου».

«Πάρα πολλές φορές χρειάστηκε να επέμβουν οι γονείς μου στο σχολείο, να μιλήσουν με τους καθηγητές που δεν με αποδέχονταν. Σήμερα υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι που προστατεύουν κορίτσια σαν εμένα» είπε.

