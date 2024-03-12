Για ακόμα μία φορά, από τις πιο γοητευτικές παρουσίες στο κόκκινο χαλί των Οσκαρ ήταν την Κυριακή η Tζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis).

Η διάσημη, πολυβραβευμένη αλλά απίστευτα cool ηθοποιός εμφανίστηκε με μία απλή μαύρη μακριά τουαλέτα ιταλικού οίκου και με ένα εντυπωσιακό χρυσό, statement βραχιόλι, που την έκανε να ξεχωρίζει.

Το κόσμημα είναι της σχεδιάστριας Cathy Waterman, η οποία έγραψε σε ανάττησή της: «Η φτερωτή νίκη ήταν η γιορτή μιας νίκης, όχι ξεκάθαρη από την ιστορία της, αλλά cool. Λατρεύτηκε στον ναό που χτίστηκε γι' αυτήν. Την είδα για πρώτη φορά στο Λούβρο όταν ήμουν έφηβη και κάτι αξιοσημείωτο συνέβη για εμένα εκείνη τη στιγμή. Μου έδειξε ότι υπήρχε ένας τεράστιος άγνωστος κόσμος εκεί έξω και με οδήγησε σε μια μελέτη της αρχαίας ιστορίας. Τι έμπνευση ήταν για μένα. Είναι τιμή μου που το φοράς, Tζέιμι».

Από την πλευρά της, η σταρ ανέβασε και αυτή σχετική φωτογραφία στο Instagram λέγοντας ότι είναι «τιμή της» να φορά αυτό το κόσμημα.

