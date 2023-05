Christina Applegate: Μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας δεν θα δουλέψει ξανά μπροστά από την κάμερα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Vanity Fair» η Aμερικανίδα ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ μίλησε για τις δυσκολίες που συνάντησε στα γυρίσματα μετά τη διάγνωσή της με πολλαπλή σκλήρυνση και την απόφαση που πήρε.

Σημειωτέων, το 2021 η διάσημη ηθοποιός είχε μοιραστεί δημόσια την κατάσταση μέσω tweet και ενώ βρισκόταν σε γυρίσματα για την τελευταία σεζόν της σειράς του Netflix «Dead to Me», όπως αναφέρει το «Variety». Όπως δήλωσε «πιθανότατα δεν θα δουλέψω ξανά μπροστά από την κάμερα. Δεν μπορώ να φανταστώ να πηγαίνω στο πλατό αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για μια προοδευτική ασθένεια. Δεν ξέρω αν θα χειροτερέψω».

Christina Applegate poses with her brand new star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/YpWGxVIDeU pic.twitter.com/iF1JdDC1UO