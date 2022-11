Η γενναία Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας - Video

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση έκανε η γενναία Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά «Dead to me», έλαβε ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Η ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της σε μια συγκινητική ομιλία, που ήταν γεμάτη συναισθήματα και χιούμορ. Δεν έλειψαν τα δάκρυα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην κόρη της, αλλά και στη στήριξη που λαμβάνει από την οικογένειά της.

«Είχα μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ζωή», ανέφερε η ηθοποιός. «Όταν ήμουν μικρή περίμενα στην ουρά, για να δω τον πρώτο ''Πόλεμο των Άστρων'' σε αυτόν ακριβώς τον δρόμο, σε αυτό ακριβώς το θέατρο, κοιτάζοντας αυτά τα αστέρια στο δρόμο και έλεγα: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι;. Τι έκαναν; Έκαναν κάτι σωστά; Έκαναν κάτι λάθος; Ό,τι κι αν είναι, θέλω και εγώ ένα αστέρι. Θέλω ένα! Και ήμουν πέντε χρόνων. Οπότε αυτή η μέρα σημαίνει για εμένα περισσότερα από όσα μπορείτε να φανταστείτε», είπε η ίδια.

Η βραβευμένη με Emmy, Κριστίνα 'Απλγκεϊτ διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης και τελευταίας σεζόν της κωμωδίας «Dead to Me».

