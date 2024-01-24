Ο Τσάρλι Σιν μίλησε για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, Μπρουκ Μιούλερ, και τους δίδυμους γιους τους, Μαξ και Μπομπ, σε συνέντευξή του πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης την περασμένη εβδομάδα, η οποία θα του έδινε την πλήρη κηδεμονία των 14χρονων αγοριών σε περίπτωση που την έπιαναν να κάνει χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ.

Ο ηθοποιός του «Two and a Half Men» δήλωσε ότι ο Μαξ και ο Μπομπ είναι περήφανοι γι' αυτόν που παρέμεινε νηφάλιος και έδειξε ευαισθησία προς τη Μπρουκ Μιούλερ εν μέσω των υποτιθέμενων συνεχιζόμενων δυσκολιών της με την κατάχρηση ουσιών.

«Βλέπουν τι περνάει η μαμά και δεν τα βάζω με τη μαμά γιατί ξέρω ότι είναι ένα πράγμα», είπε ο Σιν για τη πρώην του, η οποία, όπως ανέφερε, «προσπαθεί να καταλάβει κάποια πράγματα από την πλευρά της»

Η πρώην σύζυγος του ηθοποιού, από την οποία χώρισε το 2011 μετά από τρία χρόνια γάμου, θα πρέπει επίσης να παράσχει στον δικηγόρο του Σιν «τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου όλων των τακτικών και ελεγχόμενων πηγών των ουσιών της». Πηγές από το περιβάλλον της Μπρουκ Μιούλερ δήλωσαν τον περασμένο μήνα στο «Page Six» ότι ένα πρόγραμμα 12 βημάτων που ακολουθεί «φαίνεται να λειτουργεί για εκείνη», καθώς προσπαθεί να παραμείνει νηφάλια εν μέσω μιας μακροχρόνιας μάχης με προβλήματα εθισμού.

Πηγή: skai.gr

