Σπάνια έξοδος του Μπρους Γουίλις μετά τη διάγνωση με άνοια – Δείτε την φωτογραφία

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο διάσημος ηθοποιός αποσύρθηκε για πάντα από το Χόλιγουντ 

Bruce Willis

Τον Μπρους Γουίλις (Bruce Willis) σε μία σπάνια έξοδο από το σπίτι του, από τότε που διαγνώσθηκε με μετωποκροταφική άνοια, φωτογράφησαν παπαράτσι στο Λος Αντζελες. 

Ο δημοφιλής ηθοποιός, που πάσχει από σοβαρή απώλεια μνήμης, ήταν μέσα σε ένα τζιπ, στη θέση του συνοδηγού, φορώντας ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα. 

Σύμφωνα με την DailyMail, άνθρωπος της οικογένειας έβγαλε οδικώς τον Γουίλις για μία βόλτα στη γειτονιά. 

μπρους

Η υγεία του Γουίλις επιδεινώνεται ραγδαία. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από την οικογένεια, ο σταρ του «Πολύ σκληρός για να πεθάνει», λόγω της αφασίας, δεν αναγνωρίζει πλέον την Demi Moore ενώ δεν μπορεί πια να μιλήσει και να επικοινωνήσει με την οικογένια του - την νυν σύζυγό του και τις κόρες τους .  

Πηγή: skai.gr

TAGS: Bruce Willis Μπρους Γουίλις
