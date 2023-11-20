Τον Μπρους Γουίλις (Bruce Willis) σε μία σπάνια έξοδο από το σπίτι του, από τότε που διαγνώσθηκε με μετωποκροταφική άνοια, φωτογράφησαν παπαράτσι στο Λος Αντζελες.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, που πάσχει από σοβαρή απώλεια μνήμης, ήταν μέσα σε ένα τζιπ, στη θέση του συνοδηγού, φορώντας ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα.

Bruce Willis, 68, makes rare appearance after it was revealed he is losing his 'joie de vivre' and 'language skills' amid dementia battle https://t.co/ZWwID4AHBJ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 20, 2023

Σύμφωνα με την DailyMail, άνθρωπος της οικογένειας έβγαλε οδικώς τον Γουίλις για μία βόλτα στη γειτονιά.

Η υγεία του Γουίλις επιδεινώνεται ραγδαία. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από την οικογένεια, ο σταρ του «Πολύ σκληρός για να πεθάνει», λόγω της αφασίας, δεν αναγνωρίζει πλέον την Demi Moore ενώ δεν μπορεί πια να μιλήσει και να επικοινωνήσει με την οικογένια του - την νυν σύζυγό του και τις κόρες τους .

Πηγή: skai.gr

