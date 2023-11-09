Η κατάσταση της υγείας του Bruce Willis φαίνεται να επιδεινώνεται όσο περνούν οι εβδομάδες. Ο ηθοποιός, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια, πάσχει από σοβαρή απώλεια μνήμης.

Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά την επιστροφή του από ταξίδι στην Ιταλία, η Demi Moore πήγε να τον δει και ο πρωταγωνιστής του «Die Hard» δεν αναγνώρισε την ηθοποιό.

Όπως αναφέρει το «Closer», η διάσημη ηθοποιός είναι συντετριμμένη. Δεν είχε ιδέα για όλη αυτή την κατάσταση και τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ηθοποιού. Ο Μπρους Γουίλις δεν είναι πλέον σε θέση να επικοινωνήσει λεκτικά. Παρά ταύτα, ο Μπρους Γουίλις διατηρεί τη μνήμη της σημερινής του συζύγου και των θυγατέρων του, τις οποίες αναγνωρίζει ακόμα.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι ο ηθοποιός δεν είναι σε θέση να συνομιλεί μαζί τους. Ο Glen Gordon Caron, φίλος του σταρ του Χόλιγουντ, δήλωσε στη «New York Post» πριν από μερικές εβδομάδες ότι δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του. «Η αίσθησή μου είναι ότι μέσα σε ένα με τρία λεπτά καταλαβαίνει ποιος είμαι», ανέφερε ο ίδιος. «Κάποτε του άρεσε να διαβάζει πολλά βιβλία, αλλά τώρα δεν μπορεί. Όλες αυτές οι γλωσσικές δεξιότητες δεν είναι πλέον στη διάθεσή του. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ο Bruce».



