Κάθε χρόνο από το 1993, η ιταλική εταιρεία παραγωγής καφέ δημιουργεί ένα φωτογραφικό ημερολόγιο, με εικόνες από καλλιτέχνες όπως ο Helmut Newton, ο David LaChapelle και η Annie Leibovitz. Η φετινή έκδοση γιορτάζει την αφρικανική ήπειρο ως τη γενέτειρα του καφέ (ευρέως θεωρείται ότι είναι η Αιθιοπία).

Με έργα τριών αφρικανών φωτογράφων, των Thandiwe Muriu, Aart Verrips και Daniel Obasi, το φετινό ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στην 20ή επέτειο του Ιδρύματος Giuseppe e Pericle Lavazza, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που υποστηρίζει διεθνή έργα βιωσιμότητας σε χώρες που καλλιεργούν καφέ.

«Είμαι ενθουσιασμένη με τη συγκεκριμένη δουλειά, γιατί στρέφουμε το βλέμμα και τη συζήτηση γύρω από την Αφρική, αυτή την καταπληκτική ήπειρο. Αλλά το ίδιο το θέμα, για μένα, ήταν τόσο ισχυρό», δήλωσε η φωτογράφος Thandiwe Muriu.

Η Muriu μυήθηκε στον κόσμο της φωτογραφίας στην ηλικία των 14 ετών από τον πατέρα της. Οι γονείς της ήθελαν να διδάξουν σε αυτήν και τις τρεις αδελφές της αυτή την τέχνη, ώστε να γίνουν ισχυρές, ανεξάρτητες γυναίκες σε μια -συχνά- πατριαρχική κοινωνία.

«Όταν έβαλε τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι μου, κάτι συνέβη», ανέφερε στο CNN. «Πάντα μου άρεσε η τέχνη, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να ζωγραφίσω. Πάντα μου άρεσε η μουσική, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να τραγουδήσω. Αλλά η κάμερα απλά μου φάνηκε σωστή και ήταν σχεδόν σαν μια από εκείνες τις στιγμές σε μια ταινία. Η φωτογραφία έγινε απλώς η φωνή που έψαχνα για να εκφράσω όλα όσα ένιωθα και βίωνα».

Από τότε, η ίδια τελειοποιεί την τέχνη της: από την παρακολούθηση σεμιναρίων στο YouTube και την ανάγνωση περιοδικών φωτογραφίας ως έφηβη, μέχρι τη συνάντηση με άλλους φωτογράφους και τη μάθηση από την εμπειρία τους, ενώ σπούδαζε για ένα πτυχίο μάρκετινγκ.

Σήμερα, οι φωτογραφίες της Muriu επικεντρώνονται σε τρεις απόλυτες αλήθειες για τον εαυτό της, οι οποίες, όπως λέει, διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο: «Είμαι γυναίκα, είμαι Αφρικανή και αγαπώ το χρώμα».

Το θέμα της συντροφικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εικόνας που παράγεται για το ημερολόγιο.

Πηγή: skai.gr

