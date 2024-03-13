Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί εξακολουθούν να τσακώνονται για το γαλλικό οινοποιείο τους. Η διαμάχη «επιστρέφει» στο δικαστήριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τεχνικές πτυχές του ζητήματος, καθώς το πρώην ζευγάρι δίνει μάχη για την ιδιοκτησία του Château Miraval.

Ο Πιτ και η Τζολί ήταν παντρεμένοι δύο χρόνια πριν η ηθοποιός καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2016, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη 12χρονη σχέση τους.

Το πρώην ζευγάρι αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του Château Miraval το 2008 και περνούσε χρόνο στο σπίτι καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους.

Brad Pitt, Angelina Jolie's French winery battle back in court: What to know https://t.co/DWrbCmcmz1 — Fox News (@FoxNews) March 13, 2024

Η Τζολί προσπάθησε να πουλήσει την εταιρεία της, Nouvel, στην Tenute Del Mondo, θυγατρική του ομίλου Stoli, το 2021, μεταβιβάζοντας ουσιαστικά το 50% της ιδιοκτησίας της στη Miraval. Ο Πιτ «πολέμησε» αυτή την πώληση, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή παραβίασε το συμβόλαιο μεταξύ των δύο.

«Η Τζολί επιδίωξε και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την υποτιθέμενη πώληση μυστικά, κρατώντας σκόπιμα τον Πιτ στο σκοτάδι και παραβιάζοντας εν γνώσει του τα συμβατικά δικαιώματά του», σύμφωνα με το «Fox News».

Ο Πιτ μηνύει την Τζολί για παραβίαση αυτής της συμφωνίας. Ο ηθοποιός ζητά αποζημίωση και να κηρυχθεί «άκυρη» η πώληση του μεριδίου της Τζολί. Ο ηθοποιός κατηγόρησε επίσης την εταιρεία, στην οποία η Τζολί πούλησε το ακίνητο, ότι προχώρησε σε «εχθρική εξαγορά» της Miraval.

«Από τότε που ισχυρίστηκε ότι απέκτησε το μερίδιο της Τζολί στη Miraval, ο Shefler έχει ξεκινήσει μια εχθρική εξαγορά της επιχείρησης κρασιού, αποσταθεροποιώντας τις δραστηριότητες της Miraval και επιδιώκοντας πρόσβαση στις εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες της προς όφελος της ανταγωνιστικής του επιχείρησης», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η εταιρεία της Τζολί, η Nouvel, ισχυρίστηκε ότι ο Πιτ ήταν ο «εγκέφαλος μιας εκδικητικής εκστρατείας, για να "λεηλατήσει" την κερδοφόρα επιχείρηση από τότε που κατέθεσε για πρώτη φορά αίτηση διαζυγίου το 2016».

Η Nouvel κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι «κατέλαβε» το Château Miraval και «σπατάλησε» τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε περιττά έργα ανακαίνισης, συμπεριλαμβανομένου του 1 εκατ. δολαρίων για την ανακαίνιση της πισίνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.