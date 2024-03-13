Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

Κριός

Ένα έντονο αίσθημα ζήλιας σας κατακλύζει και δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Ίσως να είναι αποκύημα της φαντασίας σας αυτό που διαισθάνεστε ότι συμβαίνει και άδικα ταλαιπωρείστε. Πρέπει να ξεφύγετε από τις ατέρμονες σκέψεις που δεν σας αφήνουν να βρείτε ησυχία. Δοκιμάστε κάτι καινούργιο που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή σας και να σας βοηθήσει να βρείτε τις ισορροπίες σας.

Ταύρος

Αποβάλετε τη μιζέρια και τη λύπη από τη ζωή σας και βρείτε την ισορροπία. Μοιράστε ισορροπημένα τον χρόνο σας μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικής ζωής, φροντίζοντας και για την ξεκούραση και εκτόνωσή σας. Μια ασχολία που θα σας αποσπάσει την προσοχή από την καθημερινότητα σας θα ήταν εξαιρετικά ευεργετική για σας. Εάν έχει σχέση με τη φύση ή τα φυτά ακόμη καλύτερα…

Δίδυμοι

Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν είναι δεδομένο στην ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση. Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…

Καρκίνος

Με εντάσεις και αψιμαχίες θα κυλήσει η σημερινή μέρα, καθώς θα σας ορθώνουν εμπόδια στο δρόμο σας και δεν θα μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Σκέφτεστε νέα οικονομικά ανοίγματα. Καλύτερα να τα κάνετε πράξη τον επόμενο μήνα όμως.

Λέων

Το φεγγάρι θα σας βοηθήσει να βρείτε λύσεις σε προβλήματα που σας απασχολούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκείνο που έχει όμως τώρα σημασία, είναι να είστε πολύ προσεκτικοί στην οικονομική σας διαχείριση. Περιορίστε τις σπατάλες, αποταμιεύστε ή αποπληρώστε δάνεια που μπορεί να έχετε, ώστε να απαλλαγείτε από μεγάλα βάρη. Εάν έχετε σκοπό να επενδύσετε, κάντε προσεκτικές και καλά μελετημένες κινήσεις.

Παρθένος

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με την εργασία σας, βρείτε τρόπους να την κάνετε πιο ενδιαφέρουσα ή πιο αποδοτική. Εάν αισθάνεστε ότι η σχέση σας δεν προχωράει, συζητήστε το με τον σύντροφό σας. Ο εθισμός ωστόσο είναι το θέμα της μέρας για σας. Μείνετε μακριά από οτιδήποτε μπορεί να είναι εθιστικό, για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα σε βάθος χρόνου.

Ζυγός

Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για σας, φίλοι μου, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Σκορπιός

Η δημιουργικότητα σας φαίνεται να έχει χαθεί προσωρινά και η αυτοπεποίθηση σας είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πιστέψετε στον εαυτό σας και στις ικανότητες σας για να πάτε μπροστά. Η ανυπομονησία σας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην δουλειά σας. Δείξετε υπομονή και επιμονή και ο χρόνος θα σας επιβραβεύσει.

Τοξότης

Βάλτε σε τάξη τις σκέψεις και τις δουλειές σας και ιεραρχήστε τις προτεραιότητες σας στην επαγγελματική ή προσωπική ζωή, εάν θέλετε να έχετε κάποιο αποτέλεσμα. Έχετε πολύ κοφτερή γλώσσα σήμερα και υπάρχει η πιθανότητα να πληγώσετε κάποιους από το περιβάλλον σας. Καλύτερα να συγκρατηθείτε, γιατί θα βλάψετε τις σχέσεις σας χωρίς λόγο.

Αιγόκερως

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.

Υδροχόος

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

Ιχθείς

Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.

