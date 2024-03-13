Οι διάσημοι πίνουν μηλόξυδο για να χάσουν 8 κιλά σε 3 μήνες

Μια καθημερινή δόση μηλόξυδου μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος, σύμφωνα με νέα μελέτη. Παχύσαρκοι άνθρωποι έχασαν έως και 8kg σε μόλις τρεις μήνες μετά την κατανάλωση μιας μόνο δόσης των 15ml πριν από το πρωινό.

Οι ειδικοί δήλωσαν, σύμφωνα με τη «Daily Mail», ότι τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα. Ωστόσο, κάποιοι επέκριναν τη συγκεκριμένη μελέτη και ανέφεραν ότι δεν απέδειξε τίποτα.

Οι Λιβανέζοι ερευνητές παραδέχθηκαν ότι δεν γνώριζαν γιατί το μηλόξυδο μπορεί να έχει αδυνατιστική δράση. Ωστόσο, υποστήριξαν ότι μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τα επίπεδα ενέργειας.

The celeb-loved weight loss hack that really DOES work! Daily shot of apple cider vinegar 'helps overweight people lose 8kg in 12 weeks' https://t.co/yMYvM0FXa4 #topstories #news #popculture — Berkley Bear (@BerkleyBearNews) March 13, 2024

Διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν, η Βικτόρια Μπέκαμ και η Τζένιφερ Άνιστον λένε ότι το μηλόξυδο κάνει… δουλειά, το οποίο κοστίζει μόλις 2,50 λίρες στα καταστήματα υγιεινής διατροφής. Οι υποστηρικτές επιμένουν ότι μπορεί να μειώσει την όρεξή σας και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Παρά το πλήθος των μελετών που δείχνουν ότι λειτουργεί, οι ειδικοί παραμένουν «διχασμένοι» σχετικά με την αποτελεσματικότητά του και τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.

Οι εθελοντές στη μελέτη του Holy Spirit University of Kaslik για το μηλόξυδο ήταν είτε υπέρβαροι είτε παχύσαρκοι, με ΔΜΣ μεταξύ 27 και 34. Ορισμένοι ήταν μόλις 12 ετών. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των 30 ατόμων.

Τρεις ομάδες κλήθηκαν να πίνουν καθημερινά ένα σφηνάκι μηλόξυδο το πρωί. Αυτό γινόταν είτε σε ποσότητες των 5, 10 ή 15 ml. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν το μηλόξυδο έχασαν τουλάχιστον 5 κιλά, ανάλογα με τη δόση.

Γράφοντας στο περιοδικό «BMJ Nutrition, Prevention & Health», οι ερευνητές αναγνώρισαν το μικρό μέγεθος του δείγματος και παραδέχθηκαν ότι οι 12 εβδομάδες δεν ήταν αρκετές για να καταγράψουν τις πιθανές μακροπρόθεσμες παρενέργειες. Ο συγγραφέας της μελέτης, Δρ Rony Abou-Khalil, ανέφερε: «Το μηλόξυδο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολλά υποσχόμενο συμπλήρωμα κατά της παχυσαρκίας και μάλιστα χωρίς παρενέργειες».

Η καθηγήτρια Helen Truby, καθηγήτρια-ερευνήτρια στον τομέα της διατροφής και της διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ χαρακτήρισε τα ευρήματα της απώλειας βάρους «αξιοσημείωτα». Ωστόσο, η ίδια σημείωσε: «Αν και ο σχεδιασμός αυτής της μελέτης έχει τη δυνατότητα να αποδείξει αιτία και αποτέλεσμα, υπάρχουν ορισμένα ουσιαστικά προβλήματα σε αυτή, τα οποία θα καθιστούσαν τα συμπεράσματα που εξάγονται αμφισβητήσιμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.