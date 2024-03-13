Λογαριασμός
Billy Baldwin vs Sharon Stone: Απειλεί να βγάλει τα «άπλυτά» της στη φόρα – Την πίεσαν να κάνει σεξ μαζί του

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Ρόμπερτ Έβανς την κάλεσε από τα γυρίσματα στο γραφείο του και την πίεσε να «κοιμηθεί» με τον Μπίλι Μπάλντουιν

Billy Baldwin vs Sharon Stone

Ο Μπίλι Μπάλντουιν εξαπέλυσε ένα οργισμένο παραλήρημα εναντίον της Σάρον Στόουν για τους ισχυρισμούς της ότι πιέστηκε να κάνει σεξ μαζί του, αναφέροντας ότι απέφυγε τις ανήθικες προτάσεις της και απειλώντας ότι θα γράψει ένα βιβλίο και θα βγάλει τα «άπλυτά» της στη φόρα. 

Η 66χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο αδελφός του Άλεκ Μπάλντουιν ήταν ο εν λόγω συμπρωταγωνιστής, με τον παραγωγό Ρόμπερτ Έβανς να τους προτρέπει να βελτιώσουν τη «χημεία» τους στην οθόνη το 1993.  

Billy Baldwin vs Sharon Stone

Ωστόσο, ο 61χρονος ηθοποιός «ρίχνει» το γάντι στη Σάρον Στόουν και την κατηγορεί για εμμονή. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε στο Χ, πρώην Twitter:

«Δεν είμαι σίγουρος γιατί η Σάρον Στόουν συνεχίζει να μιλάει για μένα μετά από τόσα χρόνια. Είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί μου ή εξακολουθεί να είναι πληγωμένη μετά από τόσα χρόνια, επειδή απέφυγα τις προτάσεις της; Μήπως είπε στη φίλη της, Janice Dickinson, ότι θα τον κάνω να με ερωτευτεί τόσο πολύ, που θα του γυρίσει το κεφάλι;». Και πρόσθεσε: «Γνωρίζω τόσες ‘’βρομιές’’ γι’ αυτήν, αλλά δεν είπα τίποτα.  

Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να γράψω ένα βιβλίο και να διηγηθώ τις πολλές, πολλές ενοχλητικές, πονηρές και αντιεπαγγελματικές ιστορίες για τη Σάρον Στόουν. Αυτό μπορεί να έχει πλάκα»

Ο Έβανς, ο οποίος πέθανε το 2019, ήταν επίσης παραγωγός στις ταινίες «Chinatown» και «The Cotton Club», ενώ ήταν επικεφαλής της παραγωγής στην Paramount για τις ταινίες «The Godfather», «The Italian Job», «True Grit» και «The Great Gatsby». Το «Sliver» ήταν η επόμενη ταινία της Σάρον μετά την τεράστια επιτυχία της και το «Βασικό Ένστικτο». 

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Ρόμπερτ Έβανς την κάλεσε από τα γυρίσματα στο γραφείο του και την πίεσε να «κοιμηθεί» με τον Μπίλι Μπάλντουιν. 

