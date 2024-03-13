Ο Μπίλι Μπάλντουιν εξαπέλυσε ένα οργισμένο παραλήρημα εναντίον της Σάρον Στόουν για τους ισχυρισμούς της ότι πιέστηκε να κάνει σεξ μαζί του, αναφέροντας ότι απέφυγε τις ανήθικες προτάσεις της και απειλώντας ότι θα γράψει ένα βιβλίο και θα βγάλει τα «άπλυτά» της στη φόρα.

Η 66χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο αδελφός του Άλεκ Μπάλντουιν ήταν ο εν λόγω συμπρωταγωνιστής, με τον παραγωγό Ρόμπερτ Έβανς να τους προτρέπει να βελτιώσουν τη «χημεία» τους στην οθόνη το 1993.

Ωστόσο, ο 61χρονος ηθοποιός «ρίχνει» το γάντι στη Σάρον Στόουν και την κατηγορεί για εμμονή. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε στο Χ, πρώην Twitter:

«Δεν είμαι σίγουρος γιατί η Σάρον Στόουν συνεχίζει να μιλάει για μένα μετά από τόσα χρόνια. Είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί μου ή εξακολουθεί να είναι πληγωμένη μετά από τόσα χρόνια, επειδή απέφυγα τις προτάσεις της; Μήπως είπε στη φίλη της, Janice Dickinson, ότι θα τον κάνω να με ερωτευτεί τόσο πολύ, που θα του γυρίσει το κεφάλι;». Και πρόσθεσε: «Γνωρίζω τόσες ‘’βρομιές’’ γι’ αυτήν, αλλά δεν είπα τίποτα.

Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?



Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?



Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz — Billy Baldwin (@BillyBaldwin) March 12, 2024

Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε να γράψω ένα βιβλίο και να διηγηθώ τις πολλές, πολλές ενοχλητικές, πονηρές και αντιεπαγγελματικές ιστορίες για τη Σάρον Στόουν. Αυτό μπορεί να έχει πλάκα».

Billy Baldwin unleashes a FURIOUS tirade against Sharon Stone over Sliver movie producer sex claims - accusing her of being 'hurt he shunned her advances' and threatening to 'write a book about the many disturbing, kinky tales' he knows about her https://t.co/lbHX28tvS9 pic.twitter.com/rVA3Wkb5my — Daily Mail Online (@MailOnline) March 12, 2024

Ο Έβανς, ο οποίος πέθανε το 2019, ήταν επίσης παραγωγός στις ταινίες «Chinatown» και «The Cotton Club», ενώ ήταν επικεφαλής της παραγωγής στην Paramount για τις ταινίες «The Godfather», «The Italian Job», «True Grit» και «The Great Gatsby». Το «Sliver» ήταν η επόμενη ταινία της Σάρον μετά την τεράστια επιτυχία της και το «Βασικό Ένστικτο».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Ρόμπερτ Έβανς την κάλεσε από τα γυρίσματα στο γραφείο του και την πίεσε να «κοιμηθεί» με τον Μπίλι Μπάλντουιν.

Πηγή: skai.gr

