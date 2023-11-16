Beyonce: Η «Σφαίρα» του Λας Βέγκας ετοιμάζεται να «υποδεχτεί» την τραγουδίστρια…

Η Beyonce φέρεται να είναι σε συζητήσεις για εμφανίσεις στο MSG Sphere, τον εντυπωσιακό θόλο στο Λας Βέγκας που φιλοξενεί εκδηλώσεις μουσικής και ψυχαγωγίας.

To MSG Sphere λειτουργεί από την εταιρεία, στην οποία ανήεκι το Madison Square Garden, άνοιξε τον Σεπτέμβριο με τις εμφανίσεις των U2. Προς το παρόν, καμία άλλη μουσική παράσταση δεν έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εκεί μετά τη λήξη των εμφανίσεων του συγκροτήματος της ροκ τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

James Dolan looks to land Beyoncé to light up Las Vegas Sphere — but it could cost at least $10M: sources https://t.co/dNxrtgp7jo via @nypost — The Lue Crew (@TheLueCrew) November 16, 2023

Σύμφωνα με τη New York Post, η Beyonce βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συζητήσεις με τον εκτελεστικό πρόεδρο της MSG Networks, Τζέιμς Ντόλαν, για ένα σόου, η παραγωγή του οποίου θα έχει κόστος 10 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Sphere το 2024.

Η τραγουδίστρια της ποπ και R&B φέρεται ήδη να έχει επισκεφθεί τον χώρο μαζί με τη μητέρα και μάνατζέρ της, Τίνα Νόουλς και τον σύζυγό της, Jay-Z.

Τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκε η παγκόσμια περιοδεία «Renaissance» της Beyoncé. Νωρίτερα φέτος, τα στατιστικά του Forbes έδειξαν ότι τα έσοδα από τις συναυλίες της στα στάδια ανέρχονται σε πάνω από δύο δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

