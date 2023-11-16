Λογαριασμός
Απίστευτη η ευλυγισία της Shakira: Κάνει στρέτσινγκ και το χαίρεται… (φωτό)

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την προετοιμασία της για τα Latin Grammy

Η Shakira

Μόλις μία ημέρα έμεινε μέχρι η Ισπανία να φιλοξενήσει τα βραβεία «Latin Grammy» -για πρώτη φορά- καθώς τις προηγούμενες χρονιές γινόντουσαν στις ΗΠΑ. Ανάμεσα στους βασικούς υποψηφίους είναι και η η Σακίρα.

Η Σακίρα

Η Κολομβιανή σταρ, που της αρέσει να μοιράζεται με τους followers της στιγμές από την προετοιμασία της πριν βγει στη σκηνή, «ανέβασε» φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram από την προθέρμανσή της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

Η Σακίρα

«Ουάου, επτά υποψηφιότητες για Latin Grammy και οι τρεις από αυτές για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Απίστευτο. Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι τόσο χαρούμενη», έγραψε στην ανάρτησή της, ενώ κάνει στρέτσινγκ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

Πηγή: skai.gr

