Μόλις μία ημέρα έμεινε μέχρι η Ισπανία να φιλοξενήσει τα βραβεία «Latin Grammy» -για πρώτη φορά- καθώς τις προηγούμενες χρονιές γινόντουσαν στις ΗΠΑ. Ανάμεσα στους βασικούς υποψηφίους είναι και η η Σακίρα.

Η Κολομβιανή σταρ, που της αρέσει να μοιράζεται με τους followers της στιγμές από την προετοιμασία της πριν βγει στη σκηνή, «ανέβασε» φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram από την προθέρμανσή της.

«Ουάου, επτά υποψηφιότητες για Latin Grammy και οι τρεις από αυτές για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Απίστευτο. Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι τόσο χαρούμενη», έγραψε στην ανάρτησή της, ενώ κάνει στρέτσινγκ.

Πηγή: skai.gr

