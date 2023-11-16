Μπορεί το κλασσικό πλέον, και διάσημο «All I Want For Christmas Is You» να είναι το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη – δεν είναι όμως το αγαπημένο της Μαράια Κάρεϊ(Mariah Carey).

Η «βασίλισσα» των Χριστουγέννων – αν και ουσιαστικά ζει από αυτό - αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο σόου της Τζένιφερ Χάντσον ότι το δικό της αγαπημένο τραγούδι για της γιορτές είναι μια παλιά διασκευή του του The Christmas Song από τον Nat King Cole.

Η Μαράια αποκάλυψε επίσης τις δύο αγαπημένες της χριστουγεννιάτικες ταινίες- Ελφ (Elf) και Miracle on 34th Street του 1973. – τα αγαπημένα της φαγητά καθώς και ότι στολίζει το σπίτι της με πολλά δέντρα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

