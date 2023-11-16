Jeremy Renner: Γιορτάζει 10 μήνες ανάρρωσης μετά το ατύχημα με το εκχιονιστικό

Ο Τζέρεμι Ρένερ γιορτάζει 10 μήνες ανάρρωσης μετά το ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό μηχάνημα τον Ιανουάριο και συγκεκριμένα την Πρωτοχρονιά.

Ο ηθοποιός «ανέβασε» στο Instagram ένα βίντεο που τον δείχνει να χοροπηδά και να τρέχει πάνω και κάτω σε ένα δρόμο. Ο ίδιος έγραψε στην ανάρτησή του: «Πέρασαν 10 μήνες ανάρρωσης… Συνεχίζω να πιέζω τον εαυτό μου για πολλούς λόγους, αλλά εσείς είστε το καύσιμό μου».

Πρόκειται για ένα μεγάλο ορόσημο για τον ηθοποιό, ο οποίος πέρασε τον τελευταίο χρόνο μαθαίνοντας ξανά πώς να περπατάει μετά το ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό μηχάνημα. Προηγουμένως, δήλωσε ότι προσπαθούσε να σταματήσει το μηχάνημα για να μην τραυματιστεί ο ανιψιός του, αφήνοντάς τον με 30 σπασμένα κόκαλα.

Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στη συνέχεια με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Μόλις πήρε εξιτήριο, συνέχισε να μοιράζεται βίντεο με ενημερώσεις σχετικά με την πορεία του προς την ανάρρωση τους μήνες που ακολούθησαν.

Jeremy Renner Celebrates 10 Months of Recovery Following Snowplow Accident: "I Keep Pushing" https://t.co/FL4UgbZLLo — The Hollywood Reporter (@THR) November 15, 2023

Τον Απρίλιο, ο ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News ότι έχει εξερευνήσει κάθε τύπο θεραπείας για να βοηθήσει στην ανάρρωσή του. Ωστόσο, όπως ανέφερε, «η μεγαλύτερη θεραπεία του ήταν το μυαλό μου και η θέληση να είμαι εδώ και να πιέσω για να αναρρώσω και να γίνω καλύτερος. Αισθάνομαι ότι είναι καθήκον μου να το κάνω. Όχι, για να σπαταλήσω τη ζωή που μου χαρίστηκε, αλλά για να επιστρέψω στην οικογένειά μου, στους φίλους μου και σε όλους εσάς που μου δώσατε τη δύναμη να αντέξω. Σας ευχαριστώ όλους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.