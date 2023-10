Beyonce: Αυτές είναι οι καλύτερες εμφανίσεις της από την περιοδεία «Renaissance» - Εντυπωσιακά ρούχα και υψηλή ραπτική Μόδα και Ομορφιά 20:13, 03.10.2023 linkedin

«Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ μου επέτρεψε να ονειρευτώ και να βρω διέξοδο σε μια τρομακτική εποχή για τον κόσμο», έγραψε η διάσημη καλλιτέχνιδα στο Instagram το 2022