Πλημμύρες στη Βαλένθια: Εικόνες αποκάλυψης από τις ξαφνικές, φονικές πλημμύρες

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 4 παιδιά, είναι ο τελευταίος τραγικός απολογισμός από τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν χθες τη νύχτα την επαρχία της Βαλένθια στην νοτιοανατολική Ισπανία.

Ολόκληρες πόλεις και χωριά «πνίγηκαν» από τα ορμητικά νερά, που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους και με το φως της ημέρας αποκαλύφθηκε η βιβλική καταστροφή.

«Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που κανένας δεν έχει ξαναδεί», δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός επικεφαλής της Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν, ο οποίος τόνισε ότι κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένοι σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση.

Δείτε φωτογραφίες

Προηγούμενο Επόμενο

«O προσωρινός αριθμός των νεκρών είναι 51 άτομα. Οι σοροί εξακολουθούν να ανακτώνται και να ταυτοποιούνται» ανέφεραν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο X.

Η κεντρική κυβέρνηση δημιούργησε έναν πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων, ο οποίος συνήλθε πρώτη φορά χθες το βράδυ και απέστειλε στην Βαλένθια μια μονάδα του στρατού που είναι ειδικευμένη στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες από τις μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ισπανίας έχουν αναπτυχθεί στις κατεστραμμένες περιοχές.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει χθες, Τρίτη, ότι επτά άνθρωποι αγνοούνται, εκ των οποίων ένας στην Λ’Αλκούντια στη Βαλένθια και έξι στην πόλη Λετούρ, στην γειτονική επαρχία Αλμπαθέτε (Καστίλλη-Λα Μάντσα), όπου πλημμύρισαν κτίρια, δρόμοι και τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα.

Η Ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) ανακοίνωσε ότι το καιρικό φαινόμενο της «κρύας σταγόνας» θα συνεχιστεί σε σφοδρές βροχοπτώσεις μέχρι και αύριο, Πέμπτη και έχει κηρύξει κόκκινο συναγερμό στη Βαλένθια και τον δεύτερο υψηλότερο συναγερμό σε τμήματα της Ανδαλουσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.