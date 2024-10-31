Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Oρθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Έξι Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα και των Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης. Γιορτάζουν: Απελλής, Απέλλης, Αμπλίος, Αμπλία, Νάρκισος, Νάρκισσος, Αριστόβουλος, Αριστοβούλη, Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη.
Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης
Ανατολή ήλιου: 06:50 - Δύση ήλιου: 17:27
Σελήνη 28.5 ημερών
