Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Oρθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Έξι Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα και των Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης. Γιορτάζουν: Απελλής, Απέλλης, Αμπλίος, Αμπλία, Νάρκισος, Νάρκισσος, Αριστόβουλος, Αριστοβούλη, Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη.

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Ανατολή ήλιου: 06:50 - Δύση ήλιου: 17:27

Σελήνη 28.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.