Arnold Schwarzenegger: Ο γιος του είναι «φτυστός» ο πατέρας του!

Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Τζόζεφ Μπαένα, είναι «φτυστός» ο πατέρας του. Μάλιστα, ο 26χρονος επιδεικνύει τους μυς του όπως έκανε και ο μπαμπάς του τη δεκαετία του '70.

Ο 26χρονος bodybuilder δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες του και βίντεο να γυμνάζεται χωρίς μπλούζα! Ενώ ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Σράιβερ, ο 76χρονος ηθοποιός είχε παράνομο δεσμό με την οικονόμο του, Μίλντρεντ Μπένια, η οποία έφερε στον κόσμο τον γιο τους, Τζόζεφ.

Ο 26χρονος (κτηματομεσίτης στο επάγγελμα) πήρε διάφορες πόζες που έγιναν διάσημες από τον πρώην σταρ των ταινιών δράσης, όταν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του τις δεκαετίες του '70 και του '80. Το βίντεο του γυμνασμένου bodybuilder έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του στο Overcome Pocast, όπου μίλησε για την ωριμότητα.

«Οι άνθρωποι δεν είναι ανοιχτοί στην αλλαγή και στις νέες ιδέες και αυτό είναι πραγματικά οδυνηρό. Δεν έχουν όλοι δίκιο σε όλα και νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο, ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν δίκιο, συνέχεια», είπε με νόημα.

Η γυμναστική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο προφίλ του Τζόζεφ Μπαένα, αφού ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ «ανεβάζει» αρκετά συχνά στο προφίλ του στο Instagram φωτογραφίες από το γυμναστήριο την ώρα της προπόνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.