Με καλλιτεχνικές φωτογραφίες του Νικολά Σαρκοζί (Nicolas Sarkozy) και την λεζάντα Je t’aime comme ça (Ετσι απλά σ’ αγαπώ, στα ελληνικά) η Κάρλα Μπρούνι (Carla Bruni) εξομολογήθηκε στο Instagram τον έρωτά της για τον σύζυγό της, με αφορμή την σημερινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Στην ανάρτηση, ο 69χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κάθεται στο ύπαιθρο ντυμένος απλά - με τζιν, μαύρο μακό και γυαλιά ηλίου - τρώει στραγάλια (μάλλον) και μας δείχνει με παιχνιδιάρικη διάθεση τα γυμνασμένα μπράτσα του.

Το Je t’aime comme ça είναι ένα πολύ γνωστό παλιό γαλλικό, ερωτικό τραγούδι του Charles Aznavour.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα δείπνο το 2007.

Τον Δεκέμβριο του 2007 δημοσιεύτηκαν στον Τύπο φωτογραφίες του Σαρκοζί με την Ιταλίδα τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο.

Παντρεύτηκαν στο Παρίσι στις 2 Φεβρουαρίου 2008, με την Μπρούνι να αποκτά τη Γαλλική υπηκοότητα. Στις 17 Μαΐου 2011 ανακοινώθηκε ότι ο Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι επρόκειτο να αποκτήσουν παιδί.

Πηγή: skai.gr

