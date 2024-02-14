Olivia Colman: Αν μια γυναίκα βρίζει, ξαφνικά ο κόσμος σοκάρεται - Τι υποκρισία…

Η Olivia Colman παραπονέθηκε για τον τρόπο με τον οποίο κρίνονται οι γυναίκες και είπε ότι οι άνθρωποι «κάνουν σαν να σοκάρονται όταν βρίζουν».

Η ηθοποιός μίλησε πριν από την κυκλοφορία της νέας της ταινίας, «Wicked Little Letters», στην οποία υποδύεται μία από τις πολλές γυναίκες που γίνονται στόχος ανώνυμων και χυδαίων μηνυμάτων σε μια αγγλική παραθαλάσσια πόλη τη δεκαετία του 1920.

Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και οι βωμολοχίες στις επιστολές εξόργισαν τον κόσμο εκείνη την εποχή.

Olivia Colman laments double standards in movies and life: 'If a woman swears, people act shocked!' https://t.co/IQSDjEFsAK — Mr Celtic | 🇪🇺🎮👽🏳️‍🌈 | trans ally (@zcelticboy) February 14, 2024



«Όλοι το παρακολουθούσαν στις εφημερίδες. Ήταν σοκαριστικό. Σήμερα, υπάρχουν ακόμα σχόλια για το πώς πρέπει να μοιάζουν οι γυναίκες... Αν μια γυναίκα βρίζει, οι άνθρωποι ξαφνικά σοκάρονται. Οι γυναίκες είναι άνθρωποι - αστείες, αγαπησιάρικες, στοργικές, όπως ακριβώς και οι άνδρες», ανέφερε η Olivia Colman.

Η ηθοποιός, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα στην ταινία «Wonka», δήλωσε ότι οι γυναικείοι χαρακτήρες της ταινίας αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άνδρες και αυτό δεν έχει αλλάξει. «Το τρολάρισμα είναι κάτι που έκαναν και τότε, αλλά με τη μορφή επιστολών», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή στην τηλεόραση σε σειρές όπως το «Peep Show» και το «Broadchurch», δήλωσε ότι δεν είναι πεπεισμένη ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν μια νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπούνται στην οθόνη. «Υπήρξαν πολλές φανταστικές ταινίες με επίκεντρο τις γυναίκες που με έχουν συγκινήσει», σημείωσε.

«Και μερικές από τις ταινίες με τα μεγαλύτερα έσοδα, η Barbie, οι Bridesmaids, η Thelma & Louise, έχουν γυναίκες πρωταγωνίστριες.

Οι άνθρωποι λένε ότι οι άνδρες πληρώνονται περισσότερο, επειδή φέρνουν περισσότερους θεατές στα καθίσματα. Αυτό είναι ψέμα! Μπορεί να αποδειχθεί στο box office. Δεν ξέρω γιατί πρέπει ακόμα να το συζητάμε!», είπε με νόημα.

Το «Wicked Little Letters», του οποίου η ίδια ήταν και παραγωγός, έκανε την Τρίτη την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Λονδίνο. Συμπρωταγωνιστούν ο Timothy Spall και η Jessie Buckley, με τους οποίους η Colman εμφανίστηκε το 2021 στο «The Lost Daughter».



Πηγή: skai.gr

