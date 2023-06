Arnold Schwarzenegger: Αποκάλυψε πώς ένιωσε η σύζυγός του για τον γιο που απέκτησε με την οικιακή βοηθό τους

Φαίνεται ότι ο Arnold Schwarzenegger δυσκολευόταν να πει στην τότε σύζυγό του, Maria Shriver, για τον γιο που απέκτησε με την οικιακή βοηθό τους. Σύμφωνα με τη «Sun», ο Schwarzenegger αποκάλυψε πώς «έσκασε» η βόμβα ότι ο Joseph Baena, 25 ετών σήμερα, ήταν γιος του.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρωταγωνιστής του «Εξολοθρευτή» μοιράζεται την ιστορία στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix, για το πώς αυτός και η σύζυγός του είχαν πάει σε σύμβουλο γάμου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Andy Vermaut shares:Arnold Schwarzenegger Recalls Telling Maria Shriver He Fathered Child: Arnold Schwarzenegger is opening up about the moment he came clean to ex Maria Shriver. In his upcoming Netflix docuseries Arnold, the Terminator star… Thank you. https://t.co/JeJaqaYbmH pic.twitter.com/hLHqW6xDBR