Ο Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) έγινε χθες 50 ετών και η οικογένειά του του ετοίμασε τούρτα-έκπληξη, στο σαλέ που βρέθηκαν όλοι μαζί.

Σε βίντεο που ανέβασε η σύζυγος του διάσημου τραγουδιστή, Άιντα Φιλντ, ο Ρόμπι Γούιλιαμς κάθεται με σκυμμένο το κεφάλι μπροστα από μια τάρτα με ένα κερί, ενώ το εστιατόριο παίζει το "Happy Birthday".

Ο 50χρονος σταρ προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από το καπέλο και τα γυαλιά του χαμογελάει αμήχανα και στο τέλος λέει «ευχαριστώ, μπορείτε να το κλείσετε τώρα;».



«Ο Ρόμπι ντρέπεται που όλο το εστιατόριο του τραγουδάει το “Happy Birthday”, αλλά όλοι νομίζουμε ότι είναι πολύ αστείο. Μια μέρα αργότερα, μια δεκαετία μεγαλύτερος και πολύ πιο άνετος… Αγαπώ τον πενηντάχρονό μου» έγραψε στη λεζάντα η Άιντα Φιλντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.