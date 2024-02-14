Λογαριασμός
Ο «ντροπαλός» σταρ Robbie Williams: Του έκαναν έκπληξη στα γενέθλια του και ένιωσε αμήχανα (βίντεο) 

Όταν το μαγαζί έβαλε το "Happy Birthday", ο Γουίλιαμς ζήτησε ευγενικά από το προσωπικό να κλείσει τη μουσική

Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams)

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) έγινε χθες 50 ετών και η οικογένειά του του ετοίμασε τούρτα-έκπληξη, στο σαλέ που βρέθηκαν όλοι μαζί. 

Σε  βίντεο που ανέβασε η σύζυγος του διάσημου τραγουδιστή, Άιντα Φιλντ, ο Ρόμπι Γούιλιαμς κάθεται με σκυμμένο το κεφάλι μπροστα από μια τάρτα με ένα κερί, ενώ το εστιατόριο παίζει το "Happy Birthday". 

Ο 50χρονος σταρ προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από το καπέλο και τα γυαλιά του χαμογελάει αμήχανα και στο τέλος λέει «ευχαριστώ, μπορείτε να το κλείσετε τώρα;». 
 

«Ο Ρόμπι ντρέπεται που όλο το εστιατόριο του τραγουδάει το “Happy Birthday”, αλλά όλοι νομίζουμε ότι είναι πολύ αστείο. Μια μέρα αργότερα, μια δεκαετία μεγαλύτερος και πολύ πιο άνετος… Αγαπώ τον πενηντάχρονό μου» έγραψε στη λεζάντα η Άιντα Φιλντ. 

