Anya Taylor-Joy-Malcolm McRae: Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στη Βενετία

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Το Γκαμπί της Βασίλισσας», Anya Taylor-Joy, «ενώθηκε» με τα δεσμά του γάμου με τον μουσικό Malcolm McRae σε μια πολυτελή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, με πλήθος καλεσμένων.

Η 27χρονη ηθοποιός, η οποία έχει παίξει, επίσης, στις ταινίες «Peaky Blinders» και «Last Night In Soho», παντρεύτηκε μπροστά σε 150 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων η Cara Delevingne και η Julia Garner, και επέλεξε να φορέσει ένα μπεζ φόρεμα.

