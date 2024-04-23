Λογαριασμός
Simon Porte Jacquemus: Με τον σύζυγό του απέκτησαν δίδυμα – Η τρυφερή ανάρτηση του Γάλλου σχεδιαστή

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 2022 στη Νότια Γαλλία με τη στενή τους φίλη Dua Lipa να είναι ανάμεσα στους καλεσμένους

O Simon Porte Jacquemus

Μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o γνωστός σχεδιαστής Simon Porte Jacquemus ανακοίνωσε με τον σύζυγό του Marco Maestri την άφιξη των διδύμων τους.

Την συνόδευσε με την πρώτη τους φωτογραφία που διακρίνονται τα χεράκια των μωρών με τα καρτελάκια να αναγράφουν τα ονόματά τους «MIA» και «SUN» καθώς και την ημερομηνία γέννησης 20.04.2024.

Η ανάρτηση του Γάλλου σχεδιαστή

«Καλώς ήρθατε στη γη, αγάπες μας. Σας αγαπάμε τόσο πολύ. Το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα μαζί σας. Papa Marco και Papa Simon», έγραψε στη λεζάντα ο Γάλλος σχεδιαστής.

Αμέσως μετά διάσημοι φίλοι του ζευγαριού έσπευσαν να τους ευχηθούν, μεταξύ των οποίων, η Βικτόρια Μπέκαμ, η Κιάρα Φερράνι, η κόρη της Κέιτ Μος, Λίλα, και το μοντέλο Άσλεϊ Γκράχαμ. 

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 2022 στη Νότια Γαλλία με τη στενή τους φίλη Dua Lipa να είναι ανάμεσα στους καλεσμένους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

