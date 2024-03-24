Σε έναν παράδρομο στην περιοχή Nihonbashi του Τόκιο βρίσκεται ένα απλό μνημείο. Σηματοδοτεί την πρώην τοποθεσία, όπως γράφει η επιγραφή, του σπιτιού του Γουίλιαμ Άνταμς, του πρώτου Άγγλου που έφτασε στην Ιαπωνία και αποτελεί η έμπνευση για μια από τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς.

Αν και λέει ότι ο Άνταμς προσέφερε «πολύτιμες υπηρεσίες στις εξωτερικές υποθέσεις», το μνημείο είναι ένας παράξενα δυσδιάκριτος φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που, περισσότερα από 400 χρόνια μετά τον θάνατό του, παραμένει ένα αδιάσπαστο νήμα που διατρέχει τις αγγλο-ιαπωνικές σχέσεις και του οποίου η απεικόνιση στην οθόνη εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις.

Η κυκλοφορία της σειράς «Shōgun» της Disney+ -10 επεισοδίων- έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τον Άνταμς, του οποίου τα ταλέντα ήταν ατελείωτα: ναυπηγική, μαθηματικά, γεωγραφία, εμπορικές διαπραγματεύσεις και διπλωματία, και, το πιο αξιοσημείωτο απ' όλα, οι προσωπικές ικανότητες που τον έκαναν να γίνει φίλος και έμπιστος σύμβουλος του Tokugawa Ieyasu.

Γεννημένος στο Γκίλιγχαμ το 1564, ο Άνταμς ήταν ο μοναδικός Άγγλος που επέβαινε στο ολλανδικό εμπορικό πλοίο De Liefde όταν αυτό παρασύρθηκε στον κόλπο Ουσούκι στη νοτιοδυτική Ιαπωνία τον Απρίλιο του 1600. Ο Άνταμς και 23 Ολλανδοί ήταν οι μόνοι επιζώντες ενός στόλου πέντε πλοίων και 500 ανδρών που είχε ξεκινήσει από το Ρότερνταμ σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα. Από τους 23, μόνο εννέα, ανάμεσά τους και ο Άνταμς, ήταν αρκετά δυνατοί για να αποβιβαστούν.

Οι ιεραπόστολοι της περιοχής προσπάθησαν να εκτελέσουν τον Άνταμς για πειρατεία, αλλά απέφυγε αυτή τη μοίρα και έγινε ο πρώτος ξένος σαμουράι της Ιαπωνίας. Η ιστορία του ενέπνευσε ένα μπεστ σέλερ μυθιστόρημα -το κλασικό έργο του James Clavell, «Shōgun» του 1975, με το όνομα του Άνταμς να αλλάζει σε John Blackthorne- και μια μίνι σειρά του 1980 με πρωταγωνιστή τον Richard Chamberlain.

Αυτές οι αφηγήσεις για την εξαιρετική άνοδο του Άνταμς στην ιεραρχία μιας εμπόλεμης Ιαπωνίας, σε μεγάλο βαθμό απομονωμένης από τον υπόλοιπο κόσμο, έχουν γοητεύσει γενιές αναγνωστών και θεατών.

Ο παραγωγός Hiroyuki Sanada πρωταγωνιστεί ως Lord Yoshii Toranaga, ο οποίος μάχεται για τη ζωή του, καθώς οι εχθροί του στο Συμβούλιο των Αντιβασιλέων ενώνονται εναντίον του. Όταν ένα μυστηριώδες ευρωπαϊκό πλοίο βρίσκεται ακυβέρνητο κοντά σε ένα ψαροχώρι, ο Άγγλος κυβερνήτης του, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), έρχεται φέρνοντας μυστικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον Toranaga να ανατρέψει την εξουσία και να μειώσει την τρομερή επιρροή των εχθρών του Blackthorne, των Ιησουιτών ιερέων και των Πορτογάλων εμπόρων.

H μοίρα του Toranaga και του Blackthorne συνδέονται άρρηκτα με τη μεταφράστριά τους, Toda Mariko (Anna Sawai), μια μυστηριώδη χριστιανή ευγενή, τελευταία απόγονο μιας ατιμασμένης γενιάς. Ενώ υπηρετεί τον άρχοντά της μέσα σε αυτό το βεβαρημένο πολιτικό τοπίο, η Mariko πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη σχέση της με τον Blackthorne, τη δέσμευσή της στην πίστη της, η οποία την έσωσε και το καθήκον της προς τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σε αυτή τη δαιδαλώδη πλοκή ισορροπεί θεαματικά η σειρά των Rachel Kondo και Justin Marks, καταφέρνοντας να «ξεκλειδώσει» χωρίς προβλήματα για τον θεατή την πόρτα που οδηγεί σε αυτόν τον νέο, παλιό κόσμο, δίνοντας παράλληλα ένα βάθος στις ιστορίες των χαρακτήρων, καθόλου δεδομένο για μια σειρά περιορισμένων επεισοδίων που καταπιάνεται με ένα «doorstep» μυθιστόρημα. Η σειρά μας πάει ένα επικό ταξίδι στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα και κρατάει πλούσια δώρα για τους ταξιδιώτες του, αρκεί να έχουν τη διάθεση να τα δεχθούν...

