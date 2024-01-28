Adele: Γιατί είχε να μπει στο μετρό για πάνω από 20 χρόνια

Σε μια συναρπαστική εμφάνιση στο Λας Βέγκας, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Adele αποκάλυψε πρόσφατα ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της.

Για περίπου δύο δεκαετίες, η Adele φοβόταν να ταξιδέψει με το μετρό, αναδεικνύοντας ένα τραυματικό παρελθόν που συνδέεται με τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2005 στο Λονδίνο.

Η σταρ, που μεγάλωσε στο Τότεναμ, μίλησε ανοικτά για το σοκ και το στρες που προκλήθηκε από τις επιθέσεις στο μετρό του Λονδίνου, όπου μουσουλμάνοι τρομοκράτες πραγματοποίησαν αυτοκτονίας επιθέσεις, σκοτώνοντας 52 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 700.

Η Adele αναφέρει ότι μετά από αυτήν τη μαύρη ημέρα, απέφυγε το μετρό λόγω κλειστοφοβίας και ψυχολογικών συνεπειών.

Ωστόσο, τα περασμένα Χριστούγεννα, η Adele αποφάσισε να αντιμετωπίσει το φόβο της.

Για να φτάσει σε μια συναυλία στο Λονδίνο, η τραγουδίστρια πήρε το μετρό φορώντας τα επίσημα ρούχα της και με την προστασία διακριτικών σωματοφυλάκων.

Το αποτέλεσμα; Φτάνοντας στην 02 Arena πολύ γρηγορότερα από ό,τι με το αυτοκίνητο, όπου ακόμα και ο ύπνος την "επισκίασε" καθώς καθόταν στη θέση της.

Η Adele αντιμετώπισε τη φοβία της και δείχνει να ξεπερνά το παρελθόν της, προσφέροντας ένα εμπνευσμένο μήνυμα ελπίδας για όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Καθώς προσφέρει τη μουσική της στο Λας Βέγκας, η Adele επιστρατεύει τη δύναμη της και επικεντρώνεται στην οικογένειά της, δείχνοντας ότι η ανθρώπινη δύναμη μπορεί να ξεπεράσει κάθε φόβο.

