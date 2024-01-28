Βαθολομαίος: Συλλυπητήριο τηλεφώνημα για την επίθεση στην Σάντα Μαρία

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την ένοπλη δολοφονική επίθεση που συνέβη κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης θείας λειτουργίας στη ρωμαιοκαθολική εκκλησία της Σάντα Μαρία, στον Βαθυρρύακα του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον ρωμαιοκαθολικό επίσκοπο της Πόλης, Μασιμιλίανο Παλινούρο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη συμπαράσταση και τα θερμά συλλυπητήρια του ιδίου προσωπικώς και της Μητρός Εκκλησίας προς την οικογένεια του θύματος και συνολικά προς την ρωμαιοκαθολική κοινότητα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι αρμόδιες αρχές θα πράξουν ό,τι είναι απαραίτητο για τη διαλεύκανση του τραγικού γεγονότος, και επισήμανε ότι ουδείς πρέπει να επιτρέψει στον φόβο να επικρατήσει σε βάρος της κοινωνικής ειρήνης και της αρμονικής συνύπαρξης των θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.