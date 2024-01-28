Το κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας εξέλεξε τον Ταλάτ Τζαφέρι υπηρεσιακό πρωθυπουργό της χώρας

Το κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας εξέλεξε σήμερα τον Ταλάτ Τζαφέρι υπηρεσιακό πρωθυπουργό της χώρας. Ο 61χρονος πολιτικός είναι το πρώτο μέλος της αλβανικής μεινότητας που εκλέγεται στην ηγεσία της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Ταλάτ Τζαφέρι, στην κυβέρνηση του οποίου θα συμμετέχουν και υπουργοί προερχόμενοι από την αντιπολίτευση, εξελέγη με 65 ψήφους της 120μελούς βουλής. Οι βουλευτές του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE απείχαν.

«Σκοπεύω να υπερασπισθώ την εθνοτική ισορροπία και αρμονία ανάμεσα στις κοινότητές μας», δήλωσε ο Ταλάτ Τζαφέρι μιλώντας στα μακεδονικά και τα αλβανικά.

Περί το ένα τέταρτο του 1,8 εκατομμυρίου των κατοίκων της Βόρειας Μακεδονίας ανήκουν στην αλβανική μειονότητα και μετά την ανεξαρτησία της πρώην δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας το 1991 είχαν υπάρξει εντάσεις ανάμεσα στις κοινότητες.

Το 2001, οι εντάσεις οδήγησαν σε εξάμηνες συγκρούσεις ανάμεσα σε αλβανούς ενόπλους και τις κυβερνητικές δυνάμεις. Η σύγκρουση τερματίσθηκε με την επέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Η συμφωνία ειρήνευσης προέβλεπε περισσότερα δικαιώματα για την αλβανική μειονότητα, που διαμαρτυρόταν για διακριτική μεταχείριση.

Οι εντάσεις αμβλύνθηκαν και με την πάροδο των ετών εκπρόσωποι της αλβανικής κοινότητας εξελέγησαν ή διορίσθηκαν σε σημαντικές θέσεις. Ομως ποτέ κανείς τους δεν είχε ηγηθεί κυβέρνησης.

Ο Ταλάτ Τζαφέρι, μέλος της Δημοκρατικής Ενωσης για την Ενσωμάτωση, το μεγαλύτερο κόμμα της αλβανικής μειονότητας, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό εδώ και 20 χρόνια, έχει υπάρξει στο παρελθόν υπουργός Αμυνας και πρόεδρος του κοινοβουλίου επί έξι χρόνια.

Θα ηγηθεί της κυβέρνησης για διάστημα περίπου 100 ημερών, μέχρι την διεξαγωγή εκλογών στις 8 Μαΐου.

«Είναι αδιάφορο αν πρόκειται για κυβέρνηση μίας ή εκατό ημερών. Σκοπεύω να κάνω την δουλειά μου με απολύτως επαγγελματικό τρόπο και να μην επιτρέψω κανενός είδους χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας», διαβεβαίωσε ο Ταλάτ Τζαφέρι.

