Ρήξη τένοντα στον ώμο - Νεότερες χειρουργικές τεχνικές

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της αρθροσκοπικής χειρουργικής είναι ραγδαία. Οι χειρουργικές τεχνικές έχουν βελτιωθεί κατά πολύ και τα υλικά που χρησιμοποιούνται πλέον είναι πολύ ανώτερα των προηγουμένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε βέλτιστα λειτουργικά αποτελέσματα και γρηγορότερη αποκατάσταση.

Τι είναι η ρήξη του υπερακανθίου τένοντα;

Ο υπερακάνθιος τένοντας αποτελεί έναν από τους βασικότερους τένοντες της άρθρωσης του ώμου. Η ρήξη του υπερακανθίου τένοντα είναι μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες πόνου στον ώμο. Είναι είτε τραυματικής είτε εκφυλιστικής αιτιολογίας. Μπορεί να συμβεί μετά από μία πτώση, όταν ο ασθενής σηκώσει απότομα βάρος είτε όταν κάνει βίαια μία κίνηση με αντίσταση.

Η ρήξη του τένοντα προκαλεί πόνο στην περιοχή του ώμου, μείωση της μυϊκής ισχύος και απώλεια της ομαλής κίνησης στον ώμο, με αποτέλεσμα ο ασθενής είτε να πονά είτε να μην μπορεί να εκτελέσει απλές καθημερινές κινήσεις όπως το χτένισμα, το ντύσιμο και το πλύσιμο.

Η διάγνωση της ρήξης του στροφικού πετάλου γίνεται από το ιστορικό του ασθενούς, τα συμπτώματά του και την κλινική εξέταση. Κατά την κλινική εξέταση ελέγχεται το εύρος κίνησης του ώμου και η μυϊκή ισχύς. Ο ορθοπαιδικός εκτελεί κατά την κλινική εξέταση συγκεκριμένα test με στόχο τον καλύτερο προσδιορισμό της αιτίας του άλγους. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με τις απεικονιστικές εξετάσεις, δηλαδή τη μαγνητική τομογραφία ή τον υπέρηχο της ωμικής ζώνης.

Ρήξη υπερακανθίου τένοντα και Χειρουργική Θεραπεία

Ο κ. Απόστολος Σταθέλλης MD, PhD αναφέρει ότι «Η πλήρης ρήξη του στροφικού πετάλου δεν είναι δυνατόν να επουλωθεί αυτόματα λόγω της συνεχούς τάσης του μυός προς την αντίθετη κατεύθυνση και της μειωμένης αιμάτωσης της περιοχής. Η αντιμετώπιση της ρήξης εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης, τα συμπτώματα και τη δραστηριότητα του πάσχοντος. Στις περιπτώσεις μεγαλύτερων ρήξεων, ατόμων που έχουν περισσότερες απαιτήσεις στις καθημερινές ή αθλητικές δραστηριότητες ή στις περιπτώσεις που η συντηρητική αγωγή δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, η αρθροσκοπική συρραφή δίνει λύση στο πρόβλημα.

Αρθροσκόπηση Ώμου

Κατά τη χειρουργική επέμβαση, ο τένοντας επανατοποθετείται και καθηλώνεται στο ανατομικό σημείο από όπου έχει ραγεί με ειδικά ράμματα. Η επέμβαση γίνεται εδώ και πολλά χρόνια πλέον αρθροσκοπικά, δηλαδή διαμέσου μικρών οπών στο δέρμα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα περίπου 45 λεπτών. Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο την ίδια μέρα. Το είδος και η διάρκεια της μετεγχειρητικής αποκατάστασης εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης και το είδος της χειρουργικής αντιμετώπισης.

Πώς γίνεται η αρθροσκόπηση του ώμου;

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης εισάγεται στην άρθρωση μία κάμερα (αρθροσκόπιο) μέσω μιας μικρής τομής του δέρματος λίγων χιλιοστών. Με τη βοήθεια της κάμερας προβάλλονται έγχρωμα σε οθόνη μεγενθυμένες οι εσωτερικές δομές της άρθρωσης. Με το παραπάνω τρόπο μπορεί ο ορθοπαιδικός χειρουργός να ελέγξει μέσα σε λίγα λεπτά τα ανατομικά στοιχεία του ώμου και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει πιθανές τους βλάβες με μεγάλη χειρουργική ακρίβεια.

«Πλέον, η αρθροσκόπηση του ώμου αποτελεί μια επέμβαση ρουτίνας, με την οποία αντιμετωπίζονται με επιτυχία, αναίμακτα και σε ελάχιστο χρόνο οι περισσότερες ενδοαρθρικές παθήσεις του ώμου» αναφέρει ο κ. Απόστολος Σταθέλλης MD, PhD Oρθοπαιδικός Χειρουργός-Αθλητίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ulm Γερμανίας, Επιμελητής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση των ρήξεων των τενόντων του ώμου θεωρείται μία εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση και η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξειδίκευση και την εμπειρία του ορθοπαιδικού χειρουργού.

Νεότερες χειρουργικές τεχνικές

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νεότερες χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση για την αντιμετώπιση των ρήξεων των τενόντων του ώμου και κυρίως του υπερακανθίου.

Μερικές από αυτές είναι:

• Συρραφή «διπλής σειράς» αντί «μονής σειράς»

Αυξημένη επιφάνεια επαφής της συρραφής με το οστό και καλύτερη επούλωση

• «Διοστική συρραφή» του τένοντα

Αποφυγή χρήση ξένων υλικών, χαμηλότερο κόστος επέμβασης και καλύτερη επούλωση

• Ενίσχυση της συρραφής του τένοντα είτε με συνθετικό μόσχευμα - “Patch” είτε με αυτομόσχευμα

• Τενοντομεταφορά, δηλαδή τη μεταφορά άλλου τένοντα στη θέση του τραυματισμένου

• Αρθροσκοπική τοποθέτηση ειδικού βιοαπορροφήσιμου μπαλονιού «Balloon» για την καλύτερη λειτουργία του ώμου μετά την συρραφή

• Έγχυση βιολογικών παραγόντων PRPs και βλαστοκυττάρων για την καλύτερη δυνατή επούλωση

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των νεότερων τεχνικών;

• Εξαιρετική σταθερότητα της συρραφής του τένοντα

• Καλύτερη επούλωση

• Ελάχιστος τραυματισμός των ιστών

• Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος

• Ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς

• Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

• Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

