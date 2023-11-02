Η υγεία του εγκεφάλου των ατόμων άνω των 50 ετών επιδεινώθηκε ταχύτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ακόμα και αν δεν είχαν Covid-19, όπως διαπιστώνει έρευνα, με επικεφαλής ομάδες του Πανεπιστημίου του Έξετερ και του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο King's College του Λονδίνου.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα αποτελέσματα ηλεκτρονικών τεστ εγκεφαλικών λειτουργιών από περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες ηλικίας 50-90 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα τη βραχυπρόθεσμη μνήμη των συμμετεχόντων και την ικανότητά τους να ολοκληρώνουν σύνθετες εργασίες.

Όπως διαπίστωσαν, η γνωστική έκπτωση επιταχύνθηκε σημαντικά κατά το πρώτο έτος της πανδημίας και το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο σε όσους είχαν ήδη ήπια γνωστική έκπτωση πριν από την πανδημία. Αυτό συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο έτος της πανδημίας, γεγονός που υποδηλώνει επιπτώσεις πέραν της αρχικής περιόδου λοκντάουν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτός ο συνεχιζόμενος αντίκτυπος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την τρέχουσα δημόσια υγεία και την πολιτική υγείας.

Η γνωστική έκπτωση φαίνεται ότι επιδεινώθηκε από διάφορους παράγοντες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της μοναξιάς και της κατάθλιψης, της μείωσης της άσκησης και της μεγαλύτερης κατανάλωσης αλκοόλ. Προηγούμενες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η σωματική δραστηριότητα, η αντιμετώπιση της κατάθλιψης, η επιστροφή στην κοινότητα και η επανασύνδεση με τους ανθρώπους, είναι όλοι σημαντικοί τρόποι για τη μείωση του κινδύνου άνοιας και τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου.

Η επικεφαλής της μελέτης στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, καθηγήτρια Έρευνας για την 'Ανοια, Αν Κορμπέτ, επισημαίνει ότι τα ευρήματα «υποδηλώνουν ότι τα λοκντάουν και οι άλλοι περιορισμοί που βιώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν πραγματικά διαρκή αντίκτυπο στην υγεία του εγκεφάλου των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω, ακόμα και μετά το τέλος των λουκέτων». Αυτό εγείρει το σημαντικό ερώτημα, συνεχίζει η ίδια, «αν οι άνθρωποι διατρέχουν πιθανό υψηλότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης που μπορεί να οδηγήσει σε άνοια».

«Είναι τώρα πιο σημαντικό από ποτέ να διασφαλίσουμε ότι υποστηρίζουμε τα άτομα με πρώιμη γνωστική έκπτωση, ιδίως επειδή υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν για να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας αργότερα. Εάν λοιπόν ανησυχείτε για τη μνήμη σας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε ένα ραντεβού με τον γενικό γιατρό σας και να κάνετε μια αξιολόγηση», προσθέτει.

Τέλος, τα ευρήματα, τονίζει η κ Κορμπέτ, «υπογραμμίζουν την ανάγκη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εξετάσουν τις ευρύτερες επιπτώσεις στην υγεία των περιορισμών, όπως τα λοκντάουν, όταν σχεδιάζουν μια μελλοντική αντιμετώπιση πανδημίας».

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet Healthy Longevity»

