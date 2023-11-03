Ενθαρρύνουμε τον θηλασμό: Κάνουμε τη διαφορά για τους εργαζόμενους γονείς

Ο μητρικός θηλασμός φοράει τα «καλά του», για να γιορτάσει την Παγκόσμια εβδομάδα μητρικού θηλασμού όπως γίνεται κάθε χρόνο, από 1η έως 7 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Το φετινό σύνθημα-Θέμα της Εβδομάδας Μητρικού θηλασμού είναι: ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ: Κάνουμε τη διαφορά για τους εργαζόμενους γονείς.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού της Παγκόσμιας Συμμαχίας Δράσης (WABA) είναι μια παγκόσμια εκστρατεία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν τον θηλασμό.

Όπως είναι πλέον σε όλους γνωστό ο μητρικός θηλασμός παρέχει ζωτικά οφέλη για την υγεία του παιδιού αλλά και την υγεία της μητέρας. Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία το παιδί θα μπορέσει να δημιουργήσει γερές βάσεις για την σωματική και πνευματική του ανάπτυξη, δεδομένου ότι το μητρικό γάλα αποτελεί την ιδανική τροφή για τον άνθρωπο.

Η φετινή εβδομάδα μητρικού θηλασμού, επικεντρώνεται στον θηλασμό και την εργασία, παρέχοντας μια στρατηγική με βέλτιστες πρακτικές για να υποστηρίξει τα βασικά δικαιώματα της μητρότητας που σχετίζονται με τον θηλασμό στον χώρο της εργασίας σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά μοτίβα συμβάσεων και για να προωθήσει ενέργειες που μπορούν να ληφθούν, ώστε να διασφαλιστεί ο θηλασμός σε όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες όπου και αν εργάζονται.

Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να έχουν δίλημμα μεταξύ του θηλασμού των παιδιών τους και της εργασίας τους. Μείζον θέμα είναι να διασφαλιστεί ο θηλασμός στις γυναίκες για όσο το επιθυμούν και να δίνονται σε αυτές βασικές παροχές μητρότητας. Αυτές είναι: η άδεια μητρότητας μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον 18 εβδομάδες, ιδανικά περισσότερο από 6 μήνες, ευέλικτο ωράριο κατά την επιστροφή τους στην εργασία, ειδικοί διαμορφωμένοι χώροι και άδεια με αποδοχές για θηλασμό ή άντληση γάλακτος εν ώρα εργασίας. Οι θηλάζουσες γυναίκες θα πρέπει να υποστηρίζονται από τους επαγγελματίες υγείας για τη δημιουργία ατομικής τράπεζας μητρικού γάλακτος και να παρέχονται σε αυτές πληροφορίες για την σωστή χρήση αντλίας, αποθήκευσης και μεταφοράς του μητρικού γάλακτος, όταν απαιτείται για τις ανάγκες σίτισης του παιδιού τους.

Ενθαρρύνοντας τον θηλασμό στις εργαζόμενες γυναίκες, οι κοινωνίες λειτουργούν καλύτερα, βελτιώνεται η υγεία των παιδιών και των γυναικών και δημιουργείται ένα υγιές εργατικό δυναμικό για το μέλλον.



