Παρέμβαση που θα συμβάλει στη μείωση των θανάτων και των αναπηριών από εγκεφαλικά επεισόδια χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το νομοσχέδιο με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ-ΑΕΕ)», το οποίο ψηφίστηκε μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή από την ολομέλεια της Βουλής.

Επί της αρχής του νομοσχεδίου, «ναι» ψήφισαν ΝΔ, Σπαρτιάτες, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας· «παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση.

Έχουμε 57.000 εγκεφαλικά στη χώρα μας και αντιμετωπίζονται με πλημμελή τρόπο, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης επισημαίνοντας ότι με το νομοσχέδιο δημιουργούνται πέντε ΜΑΦ-ΑΕΕ στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, δύο στο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, από μία στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας (Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο) και σε περιοχές όπως η Λέσβος, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κοζάνη και η Καλαμάτα, ώστε να υπάρχει γεωγραφική κατανομή.

Μιλώντας για το «κρίσιμο ζήτημα» του πώς φτάνουν τα περιστατικά στις ΜΑΦ, είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίκτυο αεροδιακομιδών το οποίο κάνει 2.200 μεταφορές με αεροσκάφη και ελικόπτερα του «Σταύρος Νιάρχος» από την Ελευσίνα και υπάρχουν επίσης τα ελικόπτερα του Στρατού, που –όπως τόνισε– ορισμένες φορές παρουσιάζουν προβλήματα.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει έξι βάσεις ελικοπτέρων σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο σημαίνει ότι θα υπάρξει η δυνατότητα, πέρα από την έρευνα και διάσωση, σε περιπτώσεις ατυχημάτων να γίνονται αεροδιακομιδές γρήγορα.

Για το αναγκαίο προσωπικό ανήγγειλε προσλήψεις άμεσα, με 1.500 γιατρούς και 3.000 νοσηλευτές, ενώ μίλησε για τις συζητήσεις που γίνονται με αρμόδιους φορείς για τη στελέχωση των ΜΑΦ με ειδικευμένους γιατρούς και τον αναγκαίο εξοπλισμό: «Τίποτα δεν έγινε στην τύχη μέχρι τώρα. Έγιναν μελέτες για τους χώρους και σε λίγες εβδομάδες ξεκινάνε τουλάχιστον δύο (ΜΑΦ) να υλοποιηθούν, διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα φέρει στη Βουλή για συζήτηση την πολιτική της κυβέρνησης για το τραύμα, αναφερόμενος στα τροχαία, ειδικά στους νέους που τραυματίζονται σε τροχαία με μηχανές.

Επίσης είπε ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει και για τις λίστες των χειρουργείων: «Κάναμε νομοθετική ρύθμιση ώστε να έχουμε εικόνα σε ένα μήνα, και μετά θα δώσουμε απάντηση. Τίποτα δεν θα το αφήσουμε έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τα κόμματα να κάνουν περισσότερη εποικοδομητική αντιπολίτευση

Αυτό που θα αλλάξει την κατάσταση στην αντιμετώπιση των εγκεφαλικών είναι η άμεση παρέμβαση με πτητικά και πλωτά μέσα, και η αντιμετώπιση των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία με σύγχρονους ψηφιακούς αγγειογράφους, τόνισε στην ομιλία του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για την προμήθεια εξοπλισμού. Φέρνοντας παραδείγματα από περιοχές της Ελλάδας όπως η Αμοργός, οι Παξοί και η Χαλκιδική, επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν διατήρησε τα ελικόπτερα και τα πλωτά μέσα, τα οποία λειτουργούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ, και την κάλεσε να συγκρουστεί με ιδιωτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που χειρίζονται περιστατικά που θα έπρεπε να κατευθύνονται σε δημόσια νοσοκομεία. Όπως ανέφερε ο εισηγητής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Φερχάτ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δηλώσει «παρών»: Μπορεί να είναι καλές οι προθέσεις των εμπνευστών του νομοσχεδίου, αλλά η ίδια η φύση της κυβέρνησης και οι νεοφιλελεύθερες αγκυλώσεις της, που οδηγούν τη δημόσια υγεία σε διάλυση, δεν επιτρέπει σε κανέναν να είναι αισιόδοξος, τόνισε

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας βουλευτή της ΝΔ Β. Γιόγιακα, με το νομοσχέδιο μπαίνουν οι βάσεις, μπαίνει το πλαίσιο, ώστε να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες μονάδες για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους ασθενείς με εγκεφαλικό στο στάδιο της οξείας φάσης. Όπως σημείωσε, έστω κι αυτό το αρχικό δίκτυο μονάδων υπολογίζεται ότι θα δώσει σημαντικά μετρήσιμα οφέλη: Μείωση των θανάτων από εγκεφαλικά κατά εκατόν πενήντα τον χρόνο. Μείωση των ασθενών με αναπηρία, άρα των νοσηλευόμενων σε κέντρα αποκατάστασης, κατά περίπου χίλια διακόσια ογδόντα τον χρόνο. Μείωση της νοσηλείας κατά τέσσερις ημέρες για κάθε ασθενή με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Με λίγα λόγια, μικρότερη θνησιμότητα, λιγότερες αναπηρίες και μεγαλύτερη λειτουργικότητα για όσους επιβιώνουν.

Την ανάγκη προσλήψεων για τη στελέχωση των μονάδων και την επέκταση του δικτύου των ΜΑΦ εγκεφαλικών σε όλους τους νομούς σημείωσαν βουλευτές των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Δεν υπάρχει προγραμματισμός στο νομοσχέδιο, επισήμανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ιωάννης Τσίμαρης. Εκτίμησε ότι δεν υπάρχει διάθεση να αξιοποιήσουμε πλήρως το Ταμείο Ανάκαμψης και ανέφερε ότι το κόμμα του θα δηλώσει «παρών».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γ. Λαμπρούλης είπε ότι θα ψηφίσει παρών σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο εντάσσεται στη στρατηγική στόχευση για τη μείωση του κόστους των ασθενών για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Την επιφύλαξή της για το εγχείρημα και την αποτελεσματικότητά του εξέφρασε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου.

Το νομοσχέδιο καταρτίστηκε «στο ποδάρι», είπε ο Μιχάλης Γαυγιωτάκης της ΚΟ Σπαρτιάτες.

Για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και ανεπαρκή στελέχωση των ΜΑΦ-ΑΕΕ μίλησε η εισηγήτρια της ΚΟ Νίκη Ασπασία Κουρουπάκη.

Υπέρ του νομοσχεδίου, καθώς «κινείται στη σωστή κατεύθυνση» τάχθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ψηφίστηκε επίσης η τροπολογία 31/7, που περιλαμβάνει διάταξη για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2023-2024. Όπως αναφέρεται στο κείμενο, το συμβατικό τετραδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της γρίπης (κατηγορίας QIVe) αποζημιώνεται εξ ολοκλήρου από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής. Επίσης, προβλέπεται ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός διενεργείται από ιατρούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου Τομέα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και από φαρμακοποιούς. «Ναι» στην τροπολογία ψήφισαν ΝΔ και Σπαρτιάτες, «παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη ψήφισαν «όχι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

