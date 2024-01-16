Η παγκόσμια χρήση καπνού έχει μειωθεί στη διάρκεια μιας γενιάς με έναν στους πέντε ανθρώπους να καπνίζουν έναντι ενός στους τρεις που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2000, ανέφερε σε σημερινή του έκθεση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η μείωση καταγράφεται παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες, σύμφωνα με τον Οργανισμό, από τις αποκαλούμενες «Big Tobacco», όπως είναι γνωστές οι πέντε μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες παγκοσμίως, να επηρεάσουν τις παγκόσμιες πολιτικές υγείας προς όφελός τους.

"Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί πρόοδος στον έλεγχο του καπνού, αλλά δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο εφησυχασμού", λέει ο δρ. Ρέντιγκερ Κρεχ, διευθυντής του τμήματος προώθησης της υγείας του ΠΟΥ και προσθέτει: "Εκπλήσσομαι από το μέχρι πού μπορεί να φθάσει η καπνοβιομηχανία στην επιδίωξή της κερδών εις βάρος αμέτρητων ζωών".

Η παγκόσμια έκθεση του ΠΟΥ αναφέρει ότι 1,25 δισεκατομμύριο άνθρωποι ηλικίας από 15 ετών και άνω έκαναν χρήση καπνού μέσα στο 2022 έναντι 1,36 δισεκατομμυρίου που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2000.

Η χρήση καπνού αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω ως το 2030 στα περίπου 1,2 δισεκατομμύριο ανθρώπους παρότι αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός, σημειώνει η έκθεση.

Ένα παράδειγμα που δείχνει τις προσπάθειες των καπνοβιομηχανιών να ασκήσουν επιρροή, το οποίο επικαλείται ο ΠΟΥ, είναι οι πρωτοβουλίες του να υποστηρίξουν τεχνολογικά και οικονομικά χώρες ενόψει μιας μεγάλης διάσκεψης του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στον Παναμά τον Φεβρουάριο.

Οι περιοχές με το μεγαλύτερο ποσοστό καπνιστών είναι η Νοτιοανατολική Ασία και η Ευρώπη, λέει ο ΠΟΥ, με σχεδόν ένα τέταρτο του πληθυσμού να καπνίζει.

Υπάρχουν λιγοστές χώρες στις οποίες η χρήση καπνού εξακολουθεί να αυξάνεται --Αίγυπτος, Ιορδανία, Ινδονησία, Κονγκό, Ομάν και Δημοκρατία του Μόλδοβα-- σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται κάθε διετία, παρέχει κάποια προκαταρκτικά στοιχεία ως προς την επικράτηση του ατμίσματος για το οποίο ο ΠΟΥ καλεί τις κυβερνήσεις να επιβάλουν μέτρα ελέγχου ανάλογα με εκείνα για τα προϊόντα καπνού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν τουλάχιστον 362 εκατομμύρια ενήλικες χρήστες μη καπνιζομένων προϊόντων καπνού παγκοσμίως, αλλά αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι υποτιμημένος εξαιτίας των ελλιπών δεδομένων.

Η έκθεση δείχνει ότι 150 χώρες μειώνουν επιτυχώς τη χρήση καπνού. Η Βραζιλία και η Ολλανδία καταγράφουν επιτυχία μετά την εφαρμογή μέτρων ελέγχου του καπνού, όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο MPOWER, με τη Βραζιλία να έχει καταγράψει μείωση 35% από το 2010 και την Ολλανδία να κοντεύει να επιτύχει τον στόχο του 30%.

Έρευνες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο δείχνουν επανειλημμένως ότι έφηβοι ηλικίας 13-15 ετών στις περισσότερες χώρες κάνουν χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Για την προστασία των μελλοντικών γενεών και τη διασφάλιση ότι η χρήση καπνού θα συνεχίσει να μειώνεται, ο ΠΟΥ θα αφιερώσει αυτή τη χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνού στην προστασία των παιδιών από την παρέμβαση της καπνοβιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.