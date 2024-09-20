Οι ΗΠΑ προτρέπουν τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Η αμερικανική διπλωματία κάλεσε χθες Πέμπτη τη λιβανική παράταξη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις «τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον του Ισραήλ, μετά τα δυο κύματα πολύνεκρων εκρήξεων τηλεπικοινωνιακών συσκευών του σιιτικού κινήματος, την ευθύνη για τις οποίες αυτό το τελευταίο επιρρίπτει στο Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα «θα μπορούσε να τερματίσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ και σας εγγυώμαι πως, εάν το έκανε, θα επιμέναμε στο Ισραήλ πως είναι ανάγκη να διατηρηθεί η ηρεμία κι από τη δική του πλευρά», είπε σε διαπιστευμένους συντάκτες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ.

«Αυτό που πρέπει να συγκρατηθεί είναι πως δεν σταματά τις τρομοκρατικές επιθέσεις», επέμεινε.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αναγνώρισε νωρίτερα χθες ότι η παράταξή του υπέστη πλήγμα «χωρίς προηγούμενο» και διεμήνυσε πως θα υπάρξει «τρομερή» ανταπόδοση στις επιθέσεις ευρείας κλίμακας, την ευθύνη για τις οποίες το κίνημά του προσάπτει στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

Το Ισραήλ θα υποστεί «τρομερή τιμωρία» και «δίκαιη ανταπόδοση» εκεί που «το περιμένει» και εκεί που «δεν το περιμένει», απείλησε ο Χασάν Νασράλα, ο επικεφαλής του κινήματος που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο λιβανικό πολιτικό σκηνικό κι είναι σύμμαχος της Χαμάς.

Στο χθεσινό τηλεοπτικό διάγγελμά του, ανακοίνωσε πως έχει αρχίσει εσωτερική έρευνα για τις εκρήξεις της Τρίτης και της Τετάρτης, στις οποίες σκοτώθηκαν 37 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 3.000. Οι εκρήξεις εντείνουν την ανησυχία για πόλεμο μεγάλης κλίμακας στην Εγγύς Ανατολή.

«Όσο η Χεζμπολάχ εξαπολύει τρομοκρατικές επιθέσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων (του Λιβάνου με το Ισραήλ), φυσικά το Ισραήλ θα διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις για να αμυνθεί, όπως θα έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα», δήλωσε από την πλευρά του ο Μάθιου Μίλερ.

Οι ΗΠΑ έχουν εγγράψει από το 1997 τη Χεζμπολάχ στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων, της επιβάλλουν οικονομικές και τραπεζικές κυρώσεις. Από το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει επίσης τον ένοπλο βραχίονα του λιβανικού κινήματος «τρομοκρατική» οργάνωση.

«Συνεχίζουμε να πιέζουμε όλα τα μέρη να αποφύγουν κλιμάκωση της σύρραξης (...) έναν πόλεμο που ξέρουμε ότι θα πλήξει τα συμφέροντα όλων των πλευρών», είπε ο κ. Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

