Αντιμετωπίζοντας τη βουβωνοκήλη με Ρομποτική Τεχνολογία

Όπως και σε κάθε μορφή κήλης, ο συνδυασμός της εξασθένησης του κοιλιακού τοιχώματος με την απότομη ή τη χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, οδηγεί στην εμφάνιση του χαρακτηριστικού εξογκώματος της κήλης.Το εξόγκωμα αυτό στη βουβωνική περιοχή δεν είναι τίποτα άλλο από το όργανο που προπίπτει δια του κοιλιακού τοιχώματος, μέσω του βουβωνικού καναλιού, εξηγεί ο κ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος Γενικός Χειρουργός, Master Surgeon στη Χειρουργική Αντιμετώπιση Κηλών Κοιλιακού Τοιχώματος, Διευθυντής Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής και Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών Κοιλιακού Τοιχώματος (Center of Excellence in Hernia Surgery) του Metropolitan General.

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης της βουβωνοκήλης;

Ο προδιαθεσικοί παράγοντες που σχετίζονται με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης είναι κυρίως οι ακόλουθοι:

• Βαριά χειρωνακτική εργασία

• Άρση μεγάλου βάρους

• Εγκυμοσύνη

• Παχυσαρκία

• Χρόνια δυσκοιλιότητα

• Χρόνιος, έντονος βήχας

• Κάπνισμα

• Υπερπλασία προστάτη

«Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα της βουβωνοκήλης είναι ένα εξόγκωμα που εμφανίζεται στη βουβωνική περιοχή. Χαρακτηριστικό γνώρισμα στην αρχική τουλάχιστον φάση της πάθησης είναι η αναταξιμότητα, δηλαδή το εξόγκωμα εξαφανίζεται στην ύπτια θέση και επανεμφανίζεται στην όρθια στάση» αναφέρει.

Σύγχρονη αντιμετώπισή της με την εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής

Η ρομποτική χειρουργική προσέγγιση στην αποκατάσταση της βουβωνοκήλης αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης του συχνού αυτού προβλήματος.

Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται η μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων και αρμονία στην ανατομική αποκατάσταση της κήλης, ακολουθούμενη από ταχύτατη μετεγχειρητική αποκατάσταση, χωρίς πόνο και σαφώς βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα.

«Η ρομποτική προσέγγιση επιτρέπει την επιτυχή αντιμετώπιση ακόμη και των πιο σύνθετων και περίπλοκων περιστατικών (μεγάλες οσχεοβουβωνοκήλες, υποτροπές, πολλαπλές κήλες) τα οποία δε μπορούσαν να αντιμετωπιστούν το ίδιο αποτελεσματικά με συμβατικές λαπαροσκοπικές τεχνικές.

Το ρομποτικό σύστημα περιλαμβάνει τρεις αρθρωτούς βραχίονες στους οποίους τοποθετούνται τα χειρουργικά εργαλεία και έναν τέταρτο βραχίονα στον οποίον τοποθετείται μία 3D κάμερα υψηλής ευκρίνειας.

Μέσω της κάμερας, ο χειρουργός έχει μια καθαρή και λεπτομερή εικόνα του χειρουργικού πεδίου και μπορεί να διενεργήσει την επέμβαση με απόλυτη ακρίβεια κινήσεων», διευκρινίζει ο ειδικός.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής;

«Για τον ασθενή: Πρόκειται για μία μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας που επιτρέπει την αποφυγή μεγάλων τομών και ιστικής βλάβης των πέριξ υγιών ιστών. Λόγω ελάχιστων χειρουργικών χειρισμών σε μικρό χειρουργικό πεδίο, η απώλεια αίματος είναι σχεδόν μηδενική. Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου σε λίγες ώρες, χωρίς ανάγκη λήψης αντιβιοτικών και αναλγητικών, βιώνει ταχύτατη ανάρρωση, έχει άμεση επιστροφή σε όλες τις καθημερινές του δραστηριότητες, με ελάχιστο κίνδυνο υποτροπής της πάθησης.

Για τον χειρουργό: Η ρομποτική χειρουργική προσφέρει πολυάριθμες χειρουργικές επιλογές κατά την αποκατάσταση της κήλης. Λόγω της μοναδικής τρισδιάστατης απεικόνισης και της μοναδικής ευχέρειας χειρουργικών κινήσεων που προσφέρει, επιτρέπει τη λεπτομερή αναδιαμόρφωση της βουβωνικής περιοχής και την ακριβέστερη εφαρμογή του χειρουργικού πλέγματος. Σε αυτό συμβάλλουν οι πρωτοποριακές τεχνικές απεικόνισης του χειρουργικού πεδίου αλλά και η πιστή ακρίβεια αναπαραγωγής των κινήσεων από το ρομποτικό σύστημα», καταλήγει ο κ. Σπυρόπουλος.

