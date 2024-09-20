Επίθεση με 20 μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια

Ομάδα 50 ατόμων - προερχόμενοι από την οδό Τζαβέλλα - εξαπέλυσαν τα ξημερώματα επίθεση με τουλάχιστον 20 μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ που βρίσκεται στη συμβολή της Θεμιστοκλέους με την πλατεία Εξαρχείων.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί



Έγιναν 14 προσαγωγές. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στη συνέχεια συνελήφθη ένα άτομο στην περιοχή που έφερε πάνω του σπρέι πιπεριού και μαχαίρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.