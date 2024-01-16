Παχυσαρκία και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Στον τομέα της γυναικολογίας και της αναπαραγωγής, η παχυσαρκία συνδέεται με τις διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, τη στειρότητα, τις αποβολές και τις μαιευτικές επιπλοκές. Η παχυσαρκία είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα υγείας στις δυτικές κοινωνίες. Έχει συσχετιστεί με αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω διαφόρων παθολογιών.

H παχυσαρκία φαίνεται να βλάπτει την ανθρώπινη αναπαραγωγή μέσω διαφόρων μηχανισμών όπως είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη, τα αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων και τα αυξημένα επίπεδα λεπτίνης. Η διαχείριση του βάρους και η διατροφική παρέμβαση μπορούν να αντιστρέψουν αυτήν την κατάσταση και να βελτιώσουν την αναπαραγωγική λειτουργία. Η παχυσαρκία δρα επίσης αρνητικά στα ποσοστά επίτευξης κύησης μετά την εφαρμογή τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Οι παχύσαρκες γυναίκες που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουν μικρότερη πιθανότητα για γέννηση υγιούς παιδιού συγκριτικά με γυναίκες φυσιολογικού βάρους. Η αιτία που περιγράφεται φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού:

α) των χαμηλότερων ποσοστών εμφύτευσης των εμβρύων στην εξωσωματική γονιμοποίηση και επίτευξης εγκυμοσύνης.

β) του υψηλότερου ποσοστού αποβολών.

γ) του αυξημένου ποσοστού επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο.

Η πρόγνωση της γονιμότητας σε παχύσαρκες γυναίκες που υποβάλλονται σε όλες τις τεχνικές υποβοήθησης αναπαραγωγής εξαρτάται από το ενδοκρινικό και μεταβολικό περιβάλλον στην ωοθήκη, το οποίο επηρεάζει την ποιότητα των ωοκυττάρων και, κατά συνέπεια, την εμφύτευση, την ανάπτυξη των εμβρύων και την έκβαση της εγκυμοσύνης. Υπάρχουν επίσης σαφείς ενδείξεις ότι το ενδομήτριο επηρεάζεται αρνητικά σε παχύσαρκες γυναίκες, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες που βασίζονται στο πρότυπο της δωρεάς ωαρίων.

Είναι απαραίτητο οι παχύσαρκες γυναίκες που επιθυμούν εγκυμοσύνη να κατανοήσουν ότι η απώλεια βάρους ρυθμίζει τον εμμηνορρυσιακό τους κύκλο και αυξάνει την πιθανότητα αυτόματης ωορρηξίας και σύλληψης.

Η σταδιακή συνεχής απώλεια βάρους είναι ευεργετική τόσο στην επίτευξη εγκυμοσύνης έπειτα από εξωσωματική γονιμοποίηση όσο και στην έκβαση της ίδιας της εγκυμοσύνης.

