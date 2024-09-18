Εκατοντάδες λογαριασμοί στο Χ έχουν δεχτεί επίθεση από χάκερς σε όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και της ελληνικής Πυροσβεστικής.

Λίγο μετά τις 21:00, στον λογαριασμό της Πυροσβεστικής στο X - εμφανίστηκε ένα μήνυμα που έγραφε ότι ο λογαριασμός χακαρίστηκε.

«Αυτός ο λογαριασμός χακαρίστηκε. Σε καθένα από αυτούς δημοσιεύουμε μία διεύθυνση για να βγάλουμε κέρδος μαζί», γράφει το μήνυμα.

Το ίδιο μήνυμα εμφανίζεται σε εκατοντάδες λογαριασμούς σε όλο τον κόσμο.

Επίθεση έχει δεχτεί και ο λογαριασμός της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, skaitv.gr, στο προφίλ του οποίου αναγράφεται το ίδιο μήνυμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.