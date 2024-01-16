Το εμβόλιο για Covid-19 σε παιδιά μειώνει τις πιθανότητες long Covid

Ο εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί την Covid-19, δεν μειώνει απλά τον κίνδυνο σοβαρής οξείας νόσου σε παιδιά και εφήβους, αλλά παρέχει κάποια προστασία έναντι της long Covid, δηλαδή της εμφάνισης επίμονων προβλημάτων υγείας κατά τους μήνες μετά τη νόσηση.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μεγάλη αναδρομική μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Pediatrics. Στη μελέτη συμμετείχαν ερευνητές από 17 συστήματα υγείας στις ΗΠΑ, με επικεφαλής ερευνητές του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Φιλαδέλφειας.

Ενώ η συνολική σοβαρότητα της Covid-19 είναι χαμηλότερη στα παιδιά από ό,τι στους ενήλικες, η επιβάρυνση από μακροχρόνια συμπτώματα Covid είναι δύσκολο να περιγραφεί με ακρίβεια, καθώς τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν. Ορισμένα που έχουν αναφερθεί είναι η εγκεφαλική ομίχλη, η δύσπνοια, η γαστρεντερική δυσλειτουργία, ο γενικευμένος πόνος και η κόπωση, και άλλα πιο οξέα, η φλεγμονώδης αντίδραση ή τα καρδιακά προβλήματα.

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου έγινε σε δύο ομάδες ασθενών, ηλικίας 5-11 ετών και 12-17 ετών. Συνολικά αξιολογήθηκαν δεδομένα για πάνω από ένα εκατομμύρια παιδιά, από τα οποία είχε εμβολιαστεί το 56%. Η μελέτη εκτίμησε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου εντός 12 μηνών από τη χορήγησή του ήταν 35,4% έναντι του πιθανού long Covid και 41,7% έναντι του διαγνωσμένου long Covid. Η εκτίμηση αποτελεσματικότητας ήταν υψηλότερη στους έφηβους σε σύγκριση με τα μικρότερα παιδιά (50,3% έναντι 23,8%) και υψηλότερη στους έξι μήνες (61,4%), ενώ μειώθηκε σε 10,6% στους 18 μήνες.

Τα παιδιά που εμβολιάστηκαν μετά την ανάρρωση από Covid-19 φάνηκε επίσης να επωφελούνται με αποτελεσματικότητα του εμβολίου 46% έναντι πιθανού μακροχρόνιου Covid έπειτα από ένα επόμενο επεισόδιο νόσησης με Covid-19.

«Η μελέτη παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις προστατευτικές επιδράσεις του εμβολίου ενάντια στον μακροχρόνιο Covid και υποδηλώνει ότι η προστασία αυτή προέρχεται κυρίως από την πρόληψη των ορατών λοιμώξεων. Ελπίζουμε ότι αυτό σημαίνει πως καθώς τα εμβόλια βελτιώνονται ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά κατά των σημερινών στελεχών του SARS-CoV-2, η προστασία τους κατά του μακροχρόνιου Covid θα γίνει επίσης καλύτερη», επισημαίνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Τσαρλς Μπέιλι, αναπληρωτής καθηγητής Παιδιατρικής στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

